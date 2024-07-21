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Бывшая звезда Динамо Киев прекратила выступления за свою сборную

21 июля 2024 18:16
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Домогой Вида завершил карьеру в национальной сборной Хорватии.
Хорватский футболист Домагой Вида (слева) после тренировки. Фото: The Croatian Football Federation&#39;s
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Центральный защитник сборной Хорватии Домагой Вида принял важное решение относительно своего будущего. Футболист не будет больше выступать за национальную команду.

Об этом сообщил Хорватский футбольный союз.

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По информации Хорватского футбольного союза, бывшая звезда киевского "Динамо" завершила карьеру в сборной после 105 проведенных матчей и четырех забитых мячей.

"Домагой Вида прощается со сборной Хорватии. Мы можем лишь поблагодарить его за все, что он сделал", — говорится в сообщении Хорватского футбольного союза.

В составе национальной сборной Вида выиграл серебряные медали чемпионата мира 2018 года и бронзовые награды ЧМ-2022.

Вида в возрасте 35 лет играет за греческий АЭК Афины. Нынешний контракт Домагоя рассчитан до лета 2025 с опцией продления на год.

За киевское "Динамо" Вида сыграл в 158 матчах, в которых забил 13 голов и сделал восемь ассистистов.

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