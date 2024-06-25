Сборная Хорватии раскритиковала судью после ничьей с Италией на Евро-2024

Сборная Хорватии обвинила судью в ничьей против Италии — детали
Сборная Хорватии пропустила гол от Италии на восьмой компенсированной минуте в решающем матче группового этапа Евро-2024. Поединок завершился ничьей, что оставляет "шашечным" мало шансов на выход в плей-офф турнира.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен работой судейской бригады на матче, сообщает официальный сайт УЕФА.
Нидерландский судья Дэнни Маккели добавил восемь минут к матчу Хорватия — Италия. Это позволило "скуадре адзурре" забить ответный гол в ворота Доминика Ливаковича, после чего подопечные Лучано Спаллетти вышли на второе место в турнирной таблице своей группы. Хорватия осталась на третьем месте.
Что Далич сказал о судействе
Наставник сборной Хорватии считает, что арбитр не должен был компенсировать восемь минут ко второму тайму. По словам специалиста, у Маккели не было оснований для такого решения.
У сборной Хорватии не осталось времени на то, чтобы забить еще один гол. Далич раскритиковал судейскую бригаду и напомнил, что в последнее время арбитры часто допускают результативные ошибки.
"Он затянул матч. На поле не произошло ничего, что дало бы основание для такого решения. Восемь минут? Откуда? Я пять лет говорил о таких ошибках УЕФА, но меня не слышали. На тренеров не обращают внимания, а потом происходят такие драмы", — заявил Далич.
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