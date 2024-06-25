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Сборная Хорватии обвинила судью в ничьей против Италии — детали

25 июня 2024 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Хорватии раскритиковала судью после ничьей с Италией на Евро-2024
Скамейка запасных сборной Хорватии после гола Италии. Фото: Reuters/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Хорватии пропустила гол от Италии на восьмой компенсированной минуте в решающем матче группового этапа Евро-2024. Поединок завершился ничьей, что оставляет "шашечным" мало шансов на выход в плей-офф турнира. 

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен работой судейской бригады на матче, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Нидерландский судья Дэнни Маккели добавил восемь минут к матчу Хорватия — Италия. Это позволило "скуадре адзурре" забить ответный гол в ворота Доминика Ливаковича, после чего подопечные Лучано Спаллетти вышли на второе место в турнирной таблице своей группы. Хорватия осталась на третьем месте. 

Джанлуиджи Доннарумма и Лука Модрич
Джанлуиджи Доннарумма утешает Луку Модрича. Фото: Reuters/Lee Smith

Что Далич сказал о судействе 

Наставник сборной Хорватии считает, что арбитр не должен был компенсировать восемь минут ко второму тайму. По словам специалиста, у Маккели не было оснований для такого решения. 

Доминик Ливакович
Доминик Ливакович после гола в свои ворота. Фото: Reuters/Lee Smith

У сборной Хорватии не осталось времени на то, чтобы забить еще один гол. Далич раскритиковал судейскую бригаду и напомнил, что в последнее время арбитры часто допускают результативные ошибки. 

"Он затянул матч. На поле не произошло ничего, что дало бы основание для такого решения. Восемь минут? Откуда? Я пять лет говорил о таких ошибках УЕФА, но меня не слышали. На тренеров не обращают внимания, а потом происходят такие драмы", — заявил Далич. 

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