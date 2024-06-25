Збірна Хорватії розкритикувала суддю після нічиєї з Італією на Євро-2024

Збірна Хорватії звинуватила суддю в нічиїй проти Італії — деталі
Збірна Хорватії пропустила гол від Італії на восьмій компенсованій хвилині у вирішальному матчі групового етапу Євро-2024. Поєдинок завершився нічиєю, що залишає "шашковим" мало шансів на вихід до плей-офф турніру.
Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич залишився незадоволеним роботою суддівської бригади на матчі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Нідерландський суддя Денні Маккелі додав вісім хвилин до матчу Хорватія — Італія. Це дозволило "скуадрі адзуррі" забити гол у ворота Домініка Ливаковича, після чого підопічні Лучано Спаллетті вийшли на друге місце в турнірній таблиці своєї групи. Хорватія залишилася на третьому місці.
Що Далич сказав про суддівство
Наставник збірної Хорватії вважає, що арбітр не мав компенсувати вісім хвилин до другого тайму. За словами фахівця, у Маккелі не було підстав для такого рішення.
У збірної Хорватії не залишилося часу забити ще один гол. Далич розкритикував суддівську бригаду й нагадав, що останнім часом арбітри часто припускаються результативних помилок.
"Він затягнув матч. На полі не сталося нічого, що дало б підставу для такого рішення. Вісім хвилин? Звідки? Я п'ять років говорив про такі помилки УЄФА, але мене не чули. На тренерів не звертають уваги, а потім відбуваються такі драми", — заявив Даліч.
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