Збірна Хорватії розкритикувала суддю після нічиєї з Італією на Євро-2024

Лава запасних збірної Хорватії після голу Італії. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Збірна Хорватії пропустила гол від Італії на восьмій компенсованій хвилині у вирішальному матчі групового етапу Євро-2024. Поєдинок завершився нічиєю, що залишає "шашковим" мало шансів на вихід до плей-офф турніру.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич залишився незадоволеним роботою суддівської бригади на матчі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Нідерландський суддя Денні Маккелі додав вісім хвилин до матчу Хорватія — Італія. Це дозволило "скуадрі адзуррі" забити гол у ворота Домініка Ливаковича, після чого підопічні Лучано Спаллетті вийшли на друге місце в турнірній таблиці своєї групи. Хорватія залишилася на третьому місці.

Джанлуїджі Доннарумма втішає Луку Модрича. Фото: Reuters/Lee Smith

Що Далич сказав про суддівство

Наставник збірної Хорватії вважає, що арбітр не мав компенсувати вісім хвилин до другого тайму. За словами фахівця, у Маккелі не було підстав для такого рішення.

Домінік Ливакович після гола у свої ворота. Фото: Reuters/Lee Smith

У збірної Хорватії не залишилося часу забити ще один гол. Далич розкритикував суддівську бригаду й нагадав, що останнім часом арбітри часто припускаються результативних помилок.

"Він затягнув матч. На полі не сталося нічого, що дало б підставу для такого рішення. Вісім хвилин? Звідки? Я п'ять років говорив про такі помилки УЄФА, але мене не чули. На тренерів не звертають уваги, а потім відбуваються такі драми", — заявив Даліч.

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