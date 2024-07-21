Игорь Дуляй объяснил, может ли Динамо обыграть Партизан

Экс-игрок Шахтера объяснил, сможет ли Динамо обыграть Партизан
Бывший тренер "Партизана" и игрок "Шахтера" Игорь Дуляй спрогнозировал результат предстоящей игры "Динамо". Он заявил, что украинцы постараются как можно лучше представить Украину.
Об этом пишет Dynamo.kiev.
Игорь Дуляй об игре Динамо
По его словам, у игроков "Динамо" патриотический настрой и они стремятся представить Украину как можно лучше.
"Динамо" играет в Польше, я даже не уверен, будет ли у них поддержка на трибунах. Знаю, что болельщики "Партизана" не смогут посетить матч", — поделился Дуляй.
Также он проанализировал, как может выступить команда и рассказал, что именно Шапаренко является ключевым игроком клуба.
"У них высокий уровень, и я ожидаю сложной игры, несмотря на то, что это не домашний стадион для "Динамо". У них феноменальная команда, Шапаренко — ключевой игрок, и его нужно остановить, но у них также есть опытный Ярмоленко, который сделал хорошую карьеру в сильнейших лигах", — говорит он.
Кроме того, он поделился, что игроки "Партизана" готовились к игре и анализировали предыдущие игры "Динамо".
"Не стану давать прогноз, надеюсь на победу "Партизана", — рассказал он.
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