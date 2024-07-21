Игорь Дуляй объяснил, может ли Динамо обыграть Партизан

Игорь Дуляй. Фото: ФК ''Партизан''

Бывший тренер "Партизана" и игрок "Шахтера" Игорь Дуляй спрогнозировал результат предстоящей игры "Динамо". Он заявил, что украинцы постараются как можно лучше представить Украину.

Об этом пишет Dynamo.kiev.

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По его словам, у игроков "Динамо" патриотический настрой и они стремятся представить Украину как можно лучше.

"Динамо" играет в Польше, я даже не уверен, будет ли у них поддержка на трибунах. Знаю, что болельщики "Партизана" не смогут посетить матч", — поделился Дуляй.

Также он проанализировал, как может выступить команда и рассказал, что именно Шапаренко является ключевым игроком клуба.

"У них высокий уровень, и я ожидаю сложной игры, несмотря на то, что это не домашний стадион для "Динамо". У них феноменальная команда, Шапаренко — ключевой игрок, и его нужно остановить, но у них также есть опытный Ярмоленко, который сделал хорошую карьеру в сильнейших лигах", — говорит он.

Кроме того, он поделился, что игроки "Партизана" готовились к игре и анализировали предыдущие игры "Динамо".

"Не стану давать прогноз, надеюсь на победу "Партизана", — рассказал он.

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