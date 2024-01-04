Ексгравець Шахтаря показав, як допомагає Азову на фронті

Володимир Сегеда. Фото: ФК Шахтар

Ексгравець "Шахтаря", який зупинив кар'єру і пішов на фронт, відкрив збір на М113. 19-річний воротар Володимир Сегеда долучився до бригади спеціального призначення Азов.

Про це гравець та військовий написав у своєму Інстаграмі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Я боєць Бригади "АЗОВ" і я відкриваю збір на М113. Моя частина збору – 250 000 грн. Спільними зусиллями ми закриємо збір на 77 млн грн і придбаємо 5 бронетранспортерів", — написав Сегеда.

Ми потрібні Азову

Володимир зауважив, що M113 виконує широкий діапазон завдань і буде надважливим елементом на складній ділянці фронту. А його бронювання захистить українських військових від кулеметів, мін та фугасів, тому потрапивши під обстріл, цілий екіпаж буде врятовано.

"Збережи життя та допоможи знищувати ворога замість чашечки кави. Вирішальні бої ще попереду. Ми потрібні Азову", — закликав воротар.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хлопця було евакуйовано до Хорватії разом із партнерами з академії. Однак незабаром ухвалив усвідомлене рішення повернутися до України, щоб поповнити лави ЗСУ.

Нагадаємо, "Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".

"Баварія" купить зіркового форварда в пару до Кейна.