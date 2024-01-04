Экс-игрок Шахтера показал, как помогает Азову на фронте

Владимир Сегеда. Фото: ФК Шахтер

Остановивший карьеру и ушедший на фронт экс-игрок "Шахтера" открыл сбор на М113. 19-летний вратарь Владимир Сегеда присоединился к бригаде специального назначения Азов.

Об этом игрок-военный написал в своем Инстаграмме, передает Новини.LIVE.

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"Я боец Бригады "АЗОВ" и я открываю сбор на М113. Моя часть сбора – 250 000 грн. Совместными усилиями мы закроем сбор на 77 млн грн и приобретем 5 бронетранспортеров", — написал Сегеда.

Мы нужны Азову

Владимир отметил, что M113 выполняет широкий диапазон задач и будет важнейшим элементом на сложном участке фронта. А его бронирование защитит украинских военных от пулеметов, мин и фугасов, поэтому, попав под обстрел, целый экипаж будет спасен.

"Сохрани жизнь и помоги уничтожать врага вместо чашечки кофе. Решающие бои еще впереди. Мы нужны Азову", — призвал вратарь.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину парень был эвакуирован в Хорватию вместе с партнерами из академии. Однако вскоре принял осознанное решение вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.

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