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Экс-игрок Шахтера показал, как помогает Азову на фронте

4 января 2024 22:08
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Экс-игрок Шахтера показал, как помогает Азову на фронте
Владимир Сегеда. Фото: ФК Шахтер
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Остановивший карьеру и ушедший на фронт экс-игрок "Шахтера" открыл сбор на М113. 19-летний вратарь Владимир Сегеда присоединился к бригаде специального назначения Азов.

Об этом игрок-военный написал в своем Инстаграмме, передает Новини.LIVE.

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"Я боец Бригады "АЗОВ" и я открываю сбор на М113. Моя часть сбора – 250 000 грн. Совместными усилиями мы закроем сбор на 77 млн грн и приобретем 5 бронетранспортеров", — написал Сегеда.

Мы нужны Азову

Владимир отметил, что M113 выполняет широкий диапазон задач и будет важнейшим элементом на сложном участке фронта. А его бронирование защитит украинских военных от пулеметов, мин и фугасов, поэтому, попав под обстрел, целый экипаж будет спасен.

"Сохрани жизнь и помоги уничтожать врага вместо чашечки кофе. Решающие бои еще впереди. Мы нужны Азову", — призвал вратарь.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину парень был эвакуирован в Хорватию вместе с партнерами из академии. Однако вскоре принял осознанное решение вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

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