Екслідер "Динамо" та збірної України завтра стане гравцем європейського клубу

Денис Гармаш після забитого м'яча. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" найближчими днями оформить трансфер одного зі своїх найоплачуваніших гравців. Наразі він тренується з молодіжною командою киян.

"Динамо" найближчими днями здійснить трансфер Дениса Гармаша, повідомив портал Footboom.

Читайте також:

Цього літа Гармаша перевели до молодіжної команди "Динамо" після того, як він відмовився піти на зниження зарплати.

Гармаша не хочуть бачити у "Динамо"

Після відмови зменшити зарплату футболіста відлучили навіть від тренувань з основною командою. Півзахисник й без цього мав статус гравця ротації, через що дорожити їм не збираються.

За інформацією джерела, найближчими днями Гармаш перейде до хорватського "Осієка". Не повідомляється, це буде повноцінний трансфер чи оренда, але відомо, що клуби домовились.

Для оформлення переходу Гармашу залишилося пройти медичне обстеження в Хорватії.

Зазначимо, що минулого сезону 33-річний Гармаш зіграв у 33 матчах за "Динамо", забив три голи та зробив одну гольову передачу.

Нагадаємо, Усик звернувся до Ф'юрі після перемоги над Дюбуа.

Київське "Динамо" знайшло заміну Забарному: готується топ-трансфер.

Мессі хочуть показово покарати MLS: що зробив аргентинець.

Малиновський не вразив уболівальників: українець провалив дебют у "Дженоа".

Магучіх розповіла, як Усик надихнув її на перемогу.