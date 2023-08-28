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Екслідер "Динамо" та збірної України завтра стане гравцем європейського клубу

28 серпня 2023 17:50
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Агабекян Карен
редактор
Екслідер "Динамо" та збірної України завтра стане гравцем європейського клубу
Денис Гармаш після забитого м'яча. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" найближчими днями оформить трансфер одного зі своїх найоплачуваніших гравців. Наразі він тренується з молодіжною командою киян.

"Динамо" найближчими днями здійснить трансфер Дениса Гармаша, повідомив портал Footboom.

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Цього літа Гармаша перевели до молодіжної команди "Динамо" після того, як він відмовився піти на зниження зарплати.

Гармаша не хочуть бачити у "Динамо"

Після відмови зменшити зарплату футболіста відлучили навіть від тренувань з основною командою. Півзахисник й без цього мав статус гравця ротації, через що дорожити їм не збираються.

За інформацією джерела, найближчими днями Гармаш перейде до хорватського "Осієка". Не повідомляється, це буде повноцінний трансфер чи оренда, але відомо, що клуби домовились.

Для оформлення переходу Гармашу залишилося пройти медичне обстеження в Хорватії.

Зазначимо, що минулого сезону 33-річний Гармаш зіграв у 33 матчах за "Динамо", забив три голи та зробив одну гольову передачу.

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