Экс-лидер "Динамо" и сборной Украины завтра станет игроком европейского клуба
Киевское "Динамо" в ближайшие дни оформит трансфер одного из своих самых высокооплачиваемых игроков. Сейчас он тренируется с молодежной командой киевлян.
"Динамо" в ближайшие дни осуществит трансфер Дениса Гармаша, сообщил портал Footboom.
Текущим летом Гармаша перевели в молодежную команду "Динамо" после того, как он отказался пойти на понижение зарплаты.
Гармаша не хотят видеть в "Динамо"
После отказа уменьшить зарплату футболиста отлучили даже от тренировок с основной командой. У полузащитника и без этого был статус игрока ротации, из-за чего дорожить им не собираются.
По информации источника, в ближайшие дни Гармаш перейдет в хорватский "Осиек". Не сообщается, это будет трансфер или аренда, но известно, что клубы договорились.
Для оформления перехода Гармашу осталось пройти медицинское обследование в Хорватии.
Отметим, что в прошлом сезоне 33-летний Гармаш сыграл в 33 матчах за "Динамо", забил три гола и сделал одну голевую передачу.
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