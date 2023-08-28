Экс-лидер "Динамо" и сборной Украины завтра станет игроком европейского клуба

Денис Гармаш после забитого мяча. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в ближайшие дни оформит трансфер одного из своих самых высокооплачиваемых игроков. Сейчас он тренируется с молодежной командой киевлян.

"Динамо" в ближайшие дни осуществит трансфер Дениса Гармаша, сообщил портал Footboom.

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После отказа уменьшить зарплату футболиста отлучили даже от тренировок с основной командой. У полузащитника и без этого был статус игрока ротации, из-за чего дорожить им не собираются.

По информации источника, в ближайшие дни Гармаш перейдет в хорватский "Осиек". Не сообщается, это будет трансфер или аренда, но известно, что клубы договорились.

Для оформления перехода Гармашу осталось пройти медицинское обследование в Хорватии.

Отметим, что в прошлом сезоне 33-летний Гармаш сыграл в 33 матчах за "Динамо", забил три гола и сделал одну голевую передачу.

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