Експрезидента українського футбольного клубу оголосили у розшук

Вадим Рабинович у Верховній Раді України. Фото: УНІАН

Колишнього депутата Верховної Ради Вадима Рабиновича офіційно оголошено в розшук. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та державну зраду.

Ексвласник футбольного клубу "Арсенал" перебуває на волі, повідомляє офіційний сайт МВС України.

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Вадим Рабінович став власником "Арсеналу" у 2007 році. Він декларував плани щодо масштабного реформування клубу, збільшення глядацького інтересу до ігор "канонірів" та перетворення київської команди на серйозну силу в УПЛ.

Однак цим планам так і не судилося збутися. У клубу не з'явився власний стадіон. А у 2009 році новим президентом "Арсеналу" став Степан Черновецький.

Вадим Рабинович виступає із трибуни. Фото: УНІАН

Звинувачення проти Рабіновича

Колишнього народного депутата України названо "особою, яка переховується від органів досудового розслідування". Повідомляється, що політик "зник" 26 липня 2023 року. Наразі місце його знаходження невідоме.

Першого серпня Печерський районний суд Києва обрав колишньому депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство вважає, що Вадим Рабинович ховається за кордоном. Вказано, що він поширював антиукраїнську пропаганду, а діяльність екснардепа ДБР зазначає, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей.

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