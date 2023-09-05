Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Экс-президента украинского футбольного клуба объявили в розыск arrow

Экс-президента украинского футбольного клуба объявили в розыск

5 сентября 2023 14:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-президента украинского футбольного клуба объявили в розыск
Вадим Рабинович в Верховной Раде Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший депутат Верховной Рады Вадим Рабинович официально объявлен в розыск. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене. 

Экс-владелец футбольного клуба "Арсенал" находится на свободе, сообщает официальный сайт МВД Украины

Читайте также:

Вадим Рабинович стал владельцем "Арсенала" в 2007 году. Он декларировал планы по масштабному реформированию клуба, увеличению зрительского интереса к играм "канониров" и превращению киевской команды в серьезную силу в УПЛ. 

Однако этим планам так и не суждено было сбыться. У клуба так и не появился собственный стадион. А в 2009 году новым президентом "Арсенала" стал Степан Черновецкий. 

Вадим Рабинович
Вадим Рабинович выступает с трибуны. Фото: УНИАН

Обвинения против Рабиновича 

Бывший народный депутат Украины назван "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования". Сообщается, что политик "исчез" 26 июля 2023. В настоящее время место его нахождения неизвестно.

Первого августа Печерский районный суд Киева избрал бывшему депутату меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие считает, что Вадим Рабинович скрывается за границей. Указано, что он распространял антиукраинскую пропаганду, а деятельность экс-нардепа ДБР указывает, что его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей.

Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб. 

Украина — Англия: соперник команды Реброва пострадал из-за травм лидеров. 

В сборной Украины рассказали, почему не вызвали Руслана Малиновского

"Динамо" не отпустило молодого защитника в Испанию. 

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину. 

Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

None

"Шахеды" в Румынии, экстрадиция мужчин из Польши и переговоры в Сочи: что вы пропустили 4 сентября

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз