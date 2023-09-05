Экс-президента украинского футбольного клуба объявили в розыск

Вадим Рабинович в Верховной Раде Украины. Фото: УНИАН

Бывший депутат Верховной Рады Вадим Рабинович официально объявлен в розыск. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Экс-владелец футбольного клуба "Арсенал" находится на свободе, сообщает официальный сайт МВД Украины.

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Вадим Рабинович стал владельцем "Арсенала" в 2007 году. Он декларировал планы по масштабному реформированию клуба, увеличению зрительского интереса к играм "канониров" и превращению киевской команды в серьезную силу в УПЛ.

Однако этим планам так и не суждено было сбыться. У клуба так и не появился собственный стадион. А в 2009 году новым президентом "Арсенала" стал Степан Черновецкий.

Вадим Рабинович выступает с трибуны. Фото: УНИАН

Обвинения против Рабиновича

Бывший народный депутат Украины назван "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования". Сообщается, что политик "исчез" 26 июля 2023. В настоящее время место его нахождения неизвестно.

Первого августа Печерский районный суд Киева избрал бывшему депутату меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие считает, что Вадим Рабинович скрывается за границей. Указано, что он распространял антиукраинскую пропаганду, а деятельность экс-нардепа ДБР указывает, что его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей.

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