Беньо розповів про проблеми Мудрика і його шанси заграти в Челсі

Михаил Мудрик после матча. Фото: instagram.com/chelseafc/

Колишній тренер донецького "Шахтаря" Юрій Беньо тривалий час працював асистентом Ігора Йовічевіча. Саме цьому тренерському штабу в "Шахтарі" вдалося використати Михайла Мудрика в Лізі чемпіонів таким чином, що його продали в "Челсі" за рекордні для УПЛ 70 млн євро.

Беньо в коментарі "Трибуні" розповів, чому Мудрику не вдається заграти в "Челсі"

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Беньо назвав проблемні сторони Мудрика

За словами Беньо, у Мудрика є слабкі сторони, які заважають йому стабільно грати в "Челсі" — це гра без м’яча, оборона та пресинг. Для більшості тренерів у світовому футболі ці показники є дуже важливими.

Беньо вважає, що Мудрику було б краще піти з "Челсі", але він не може цього зробити, оскільки тренери в клубі часто змінюються і кожен з них бачить талант українця і невдало намагається його розкрити.

Ігор Йовічевіч. Фото: "Шахтар"

"Якби там був тренер, який би працював в "Челсі" хоча б два роки, і він дійсно не розраховував би на Мудрика, тоді краще піти. Кожен тренер дає йому шанс. Просто в нього такий вік, що треба грати.

Міша такий гравець, що йому легше грати, коли є довіра. Він дуже специфічний. До таких гравців треба знайти підхід", — сказав Беньо.

Фахівець вважає, що Йовічевічу вдалося розкрити талант Мудрика завдяки тому, що він не вимагав його виконувати речі, в яких гравець просідає — гра без м’яча, оборона та пресинг.

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