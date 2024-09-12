Беньо рассказал о проблемах Мудрика и его шансах заиграть в Челси

Экс-тренер Мудрика назвал слабые стороны игрока — поэтому он не играет в Челси
Бывший тренер донецкого "Шахтера" Юрий Беньо долгое время работал ассистентом Игоря Йовичевича. Именно этому тренерскому штабу в "Шахтере" удалось использовать Михаила Мудрика в Лиге чемпионов таким образом, что его продали в "Челси" за рекордные для УПЛ 70 млн евро.
Беньо в комментарии "Трибуне" рассказал, почему Мудрику не удается заиграть в "Челси"
Беньо назвал проблемные стороны Мудрика
По словам Беньо, у Мудрика есть слабые стороны, которые мешают ему стабильно играть в "Челси" — игра без мяча, оборона и прессинг. Для большинства тренеров в мировом футболе эти показатели очень важны.
Беньо считает, что Мудрику было бы лучше уйти из "Челси", но он не может этого сделать, поскольку тренеры в клубе часто меняются, и каждый из них видит талант украинца и неудачно пытается его раскрыть.
"Если бы был тренер, который бы работал в "Челси" хотя бы два года, и он действительно не рассчитывал бы на Мудрика, тогда лучше уйти. Каждый тренер дает ему шанс. Просто у него такой возраст, что надо играть.
Миша такой игрок, что ему легче играть, когда есть доверие. Он очень специфичен. К таким игрокам нужно найти подход", — сказал Беньо.
Специалист считает, что Йовичевичу удалось раскрыть талант Мудрика благодаря тому, что он не требовал его выполнять вещи, в которых игрок проседает — игра без мяча, оборона и прессинг.
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