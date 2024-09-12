Беньо рассказал о проблемах Мудрика и его шансах заиграть в Челси

Михаил Мудрик после матча. Фото: instagram.com/chelseafc/

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Юрий Беньо долгое время работал ассистентом Игоря Йовичевича. Именно этому тренерскому штабу в "Шахтере" удалось использовать Михаила Мудрика в Лиге чемпионов таким образом, что его продали в "Челси" за рекордные для УПЛ 70 млн евро.

Беньо в комментарии "Трибуне" рассказал, почему Мудрику не удается заиграть в "Челси"

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Юрий Беньо. Фото: скриншот

Беньо назвал проблемные стороны Мудрика

По словам Беньо, у Мудрика есть слабые стороны, которые мешают ему стабильно играть в "Челси" — игра без мяча, оборона и прессинг. Для большинства тренеров в мировом футболе эти показатели очень важны.

Беньо считает, что Мудрику было бы лучше уйти из "Челси", но он не может этого сделать, поскольку тренеры в клубе часто меняются, и каждый из них видит талант украинца и неудачно пытается его раскрыть.

Игорь Йовичевич. Фото: "Шахтер"

"Если бы был тренер, который бы работал в "Челси" хотя бы два года, и он действительно не рассчитывал бы на Мудрика, тогда лучше уйти. Каждый тренер дает ему шанс. Просто у него такой возраст, что надо играть.

Миша такой игрок, что ему легче играть, когда есть доверие. Он очень специфичен. К таким игрокам нужно найти подход", — сказал Беньо.

Специалист считает, что Йовичевичу удалось раскрыть талант Мудрика благодаря тому, что он не требовал его выполнять вещи, в которых игрок проседает — игра без мяча, оборона и прессинг.

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