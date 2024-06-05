Мілан запросить на роль головного тренера екснаставника Шахтаря

Паулу Фонсека під час роботи у "Ліллі". Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

На офіційному сайті французького "Лілля" з'явилося повідомлення про звільнення головного тренера Паулу Фонсеки. Португальський фахівець працював із "догами" два роки.

Фонсека може очолити італійський "Мілан" найближчим часом, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

До кінця поточного тижня "Мілан" має офіційно оголосити про призначення Паулу Фонсеки головним тренером команди. "Россонері" вже провели переговори із 51-річним фахівцем. З ним погоджено контракт на два сезони з можливістю подальшого продовження.

Фонсека дякує вболівальникам "Лілля" за підтримку. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

Чим відомий Фонсека

За підсумками минулого сезону португальський тренер вивів "Лілль" у єврокубки. "Доги" посіли четверте місце у турнірній таблиці. За Фонсека "Лілль" почав виступати більш стабільно, демонстрував атакувальну гру і нерідко відбирав очки у фаворитів.

Фонсека розпочинав кар'єру з португальськими клубами, працював у "Порту", вигравав Кубок та Суперкубок країни. Після цього він три роки провів у донецькому "Шахтарі", з яким виборов 7 різних трофеїв.

Паулу Фонсека вже працював у Італії. Він тренував столичну "Рому".

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб.

Польща — Україна — де та коли дивитися товариський матч.

Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024 — що відомо.

Матвієнко емоційно висловився про гол Довбика у матчі проти Німеччини.

Трансфери в "Динамо" будуть після Євро-2024 — Суркіс поділився планами.