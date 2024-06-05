Маркевич може покинути "Карпати" - хто головний кандидат на заміну

Мирон Маркевич. Фото: fckarpaty.org

Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич може покинути свою посаду в клубі. У нього виникли розбіжності у трансферних питаннях із керівництвом команди.

Про це пише Тribuna.ua.

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Чи покине Маркевич посаду

Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що між тренером львівʼян та шеф-скаутом клубу Глібом Корнієнком є великі розбіжності в поглядах, що впливають на подальшу трансферну роботу.

Відомо, що Маркевич поставив ультиматум клубу щодо новачків. Він хоче до 9 червня точно знати, чи зможе клуб підписати двох хавбеків Пабло Альвареса з "Черно Море" та Яні Атанасова з "Краковії". Ціна другого складає близько 1 мільйона євро.

У випадку, якщо Маркевич покине тренерський пост, головним кандидатом на заміну є Владислав Лупашко з "Інгульця". Крім цього, серед інших претендентів є тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса.

В минулому сезоні "Карпати" фінішували на другій сходинці у турнірній таблиці першої ліги.

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