Маркевич може покинути "Карпати" - хто головний кандидат на заміну

Маркевич може покинути Карпати — хто його замінить
Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич може покинути свою посаду в клубі. У нього виникли розбіжності у трансферних питаннях із керівництвом команди.
Про це пише Тribuna.ua.
Чи покине Маркевич посаду
Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що між тренером львівʼян та шеф-скаутом клубу Глібом Корнієнком є великі розбіжності в поглядах, що впливають на подальшу трансферну роботу.
Відомо, що Маркевич поставив ультиматум клубу щодо новачків. Він хоче до 9 червня точно знати, чи зможе клуб підписати двох хавбеків Пабло Альвареса з "Черно Море" та Яні Атанасова з "Краковії". Ціна другого складає близько 1 мільйона євро.
У випадку, якщо Маркевич покине тренерський пост, головним кандидатом на заміну є Владислав Лупашко з "Інгульця". Крім цього, серед інших претендентів є тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса.
В минулому сезоні "Карпати" фінішували на другій сходинці у турнірній таблиці першої ліги.
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