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Маркевич може покинути Карпати — хто його замінить

5 червня 2024 13:34
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Маркевич може покинути "Карпати" - хто головний кандидат на заміну
Мирон Маркевич. Фото: fckarpaty.org
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич може покинути свою посаду в клубі. У нього виникли розбіжності у трансферних питаннях із керівництвом команди. 

Про це пише Тribuna.ua.

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Чи покине Маркевич посаду

Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що між тренером львівʼян та шеф-скаутом клубу Глібом Корнієнком є великі розбіжності в поглядах, що впливають на подальшу трансферну роботу.

Відомо, що Маркевич поставив ультиматум клубу щодо новачків. Він хоче до 9 червня точно знати, чи зможе клуб підписати двох хавбеків Пабло Альвареса з "Черно Море" та Яні Атанасова з "Краковії". Ціна другого складає близько 1 мільйона євро.

У випадку, якщо Маркевич покине тренерський пост, головним кандидатом на заміну є Владислав Лупашко з "Інгульця". Крім цього, серед інших претендентів є тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса.

В минулому сезоні "Карпати" фінішували на другій сходинці у турнірній таблиці першої ліги. 

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Мирон Маркевич
Карпати Львів
тренер
футбол

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