Маркевич может покинуть "Карпаты" - кто главный кандидат в замену

Маркевич может покинуть Карпаты — кто его заменит
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич может покинуть свой пост в клубе. У него возникли разногласия по трансферным вопросам с руководством команды.
Об этом пишет Тribuna.ua.
Оставит ли Маркевич должность
Бывший журналист Игорь Бурбас сообщил, что между тренером львовян и шеф-скаутом клуба Глебом Корниенко есть большие разногласия во взглядах, влияющих на дальнейшую трансферную работу.
Известно, что Маркевич поставил ультиматум клубу в отношении новичков. Он хочет до 9 июня точно знать, сможет ли клуб подписать двух хавбеков Пабло Альвареса из "Черно Море" и Яни Атанасова из "Краковии". Цена второго составляет около 1 миллиона евро.
В случае, если Маркевич покинет тренерский пост, главным кандидатом вместо него является Владислав Лупашко из "Ингульца". Кроме этого, среди других претендентов есть тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса.
В прошлом сезоне "Карпаты" финишировали на второй строчке в турнирной таблице первой лиги.
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