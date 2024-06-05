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Экс-тренер Шахтера возглавит легендарный топ-клуб — что известно

5 июня 2024 19:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милан пригласит на роль главного тренера экс-наставника Шахтера
Паулу Фонсека во время работы в "Лилль". Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На официальном сайте французского "Лилля" появилось сообщение об уходе главного тренера Паулу Фонсеки. Португальский специалист работал с "догами" два года. 

Фонсека может возглавить итальянский "Милан" в ближайшее время, сообщает Tutto Mercato

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До конца текущей недели "Милан" должен официально объявить о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды. "Россонери" уже провели переговоры с 51-летним специалистом. С ним согласован контракт на два сезона с возможностью дальнейшего продления. 

Паулу Фонсека
Фонсека благодарит болельщиков "Лилля" за поддержку. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

Чем известен Фонсека 

По итогам минувшего сезона португальский тренер вывел "Лилль" в еврокубки. "Доги" заняли четвертое место в турнирной таблице. При Фонсеке "Лилль" начал выступать более стабильно, демонстрировал атакующую игру и нередко отбирал очки у фаворитов. 

Фонсека начинал карьеру с португальскими клубами, работал в "Порту", выигрывал Кубок и Суперкубок страны. После этого он три года провел в донецком "Шахтере", с которым завоевал 7 разных трофеев. 

Паулу Фонсека уже работал в Италии. Он тренировал столичную "Рому". 

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Пауло Фонсека
тренер
футбол
спорт
Милан

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