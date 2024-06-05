Милан пригласит на роль главного тренера экс-наставника Шахтера

Паулу Фонсека во время работы в "Лилль". Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

На официальном сайте французского "Лилля" появилось сообщение об уходе главного тренера Паулу Фонсеки. Португальский специалист работал с "догами" два года.

Фонсека может возглавить итальянский "Милан" в ближайшее время, сообщает Tutto Mercato.

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До конца текущей недели "Милан" должен официально объявить о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды. "Россонери" уже провели переговоры с 51-летним специалистом. С ним согласован контракт на два сезона с возможностью дальнейшего продления.

Фонсека благодарит болельщиков "Лилля" за поддержку. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial/

Чем известен Фонсека

По итогам минувшего сезона португальский тренер вывел "Лилль" в еврокубки. "Доги" заняли четвертое место в турнирной таблице. При Фонсеке "Лилль" начал выступать более стабильно, демонстрировал атакующую игру и нередко отбирал очки у фаворитов.

Фонсека начинал карьеру с португальскими клубами, работал в "Порту", выигрывал Кубок и Суперкубок страны. После этого он три года провел в донецком "Шахтере", с которым завоевал 7 разных трофеев.

Паулу Фонсека уже работал в Италии. Он тренировал столичную "Рому".

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