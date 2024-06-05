Милан пригласит на роль главного тренера экс-наставника Шахтера

Экс-тренер Шахтера возглавит легендарный топ-клуб — что известно
На официальном сайте французского "Лилля" появилось сообщение об уходе главного тренера Паулу Фонсеки. Португальский специалист работал с "догами" два года.
Фонсека может возглавить итальянский "Милан" в ближайшее время, сообщает Tutto Mercato.
До конца текущей недели "Милан" должен официально объявить о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды. "Россонери" уже провели переговоры с 51-летним специалистом. С ним согласован контракт на два сезона с возможностью дальнейшего продления.
Чем известен Фонсека
По итогам минувшего сезона португальский тренер вывел "Лилль" в еврокубки. "Доги" заняли четвертое место в турнирной таблице. При Фонсеке "Лилль" начал выступать более стабильно, демонстрировал атакующую игру и нередко отбирал очки у фаворитов.
Фонсека начинал карьеру с португальскими клубами, работал в "Порту", выигрывал Кубок и Суперкубок страны. После этого он три года провел в донецком "Шахтере", с которым завоевал 7 разных трофеев.
Паулу Фонсека уже работал в Италии. Он тренировал столичную "Рому".
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