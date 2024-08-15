Ван Леувен тренуватиметься відому українську команду

Патрік Ван Леувен під час матчу. Фото: УНІАН

Харківський "Металіст 1925" шукає нового головного тренера після відставки Віктора Скрипника. Клубу необхідний спеціаліст, який поверне команду до української Прем'єр-ліги.

Керівництво клубу веде переговори з відомими іноземними наставниками, повідомляє "ТаТоТаке".

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Віктор Скрипник пішов у відставку після того, як не зумів повернути "Металіст 1925" до елітного дивізіону завдяки участі команди у "Турнірі чотирьох". Попри протести гравців, відставку було прийнято. Ведуться пошуки нового головного тренера.

Патрік Ван Леувен під час матчу. Фото: УНІАН

Хто очолить "Металіст 1925"

Основним претендентом на роботу в харківському клубі є нідерландський фахівець Патрік ван Леувен, який чудово знайомий з українським футболом. Він допомагав розвивати клубну академію "Шахтаря", працював головним тренером у донецькій команді та у луганській "Зорі".

"Металіст 1925" веде переговори з Ван Леувеном. Очікується, що сторони незабаром оголосять про укладання важливої угоди про роботу. Якщо цей варіант не спрацює, у харківського клубу є ще один кандидат. Це Ігор Йовичевич, який нещодавно завершив співпрацю із саудівським "Аль-Раєдом". В Україні хорватський тренер працював із "Карпатами", "Дніпром-1" та "Шахтарем", який зробив чемпіоном країни.

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