Ван Леувен будет тренироваться известную украинскую команду

Патрик ван Леувен во время матча. Фото: УНИАН

Харьковский "Металлист 1925" ищет нового главного тренера после отставки Виктора Скрипника. Клубу необходим специалист, который вернет команду в украинскую Премьер-лигу.

Руководство клуба ведет переговоры с известными иностранными наставниками, сообщает "ТаТоТаке".

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Виктор Скрипник ушел в отставку после того, как не сумел вернуть "Металлист 1925" в элитный дивизион благодаря участию команды в "Турнире четырех". Несмотря на протесты игроков, отставка была принята. Ведутся поиски нового главного тренера.

Патрик ван Леувен во время матча. Фото: УНИАН

Кто возглавит "Металлист 1925"

Основным претендентом на работу в харьковском клубе является нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который прекрасно знаком с украинским футболом. Он помогал развивать клубную академию "Шахтера", работал главным тренером в донецкой команде и в луганской "Заре".

"Металлист 1925" ведет переговоры с Ван Леувеном. Ожидается, что стороны скоро объявят о заключении принципиального соглашения о работе. В случае, если этот вариант не сработает, у харьковского клуба есть еще один кандидат. Это Игор Йовичевич, который недавно завершил сотрудничество с саудовским "Аль-Раэдом". В Украине хорватский тренер работал с "Карпатами", "Днепром-1" и "Шахтером", который сделал чемпионом страны.

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