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Экс-тренер Шахтера возглавит известный украинский клуб — переговоры уже идут

15 августа 2024 09:11
Валерий Ковалевич - Редактор
Ван Леувен будет тренироваться известную украинскую команду
Патрик ван Леувен во время матча. Фото: УНИАН
Валерий Ковалевич - Редактор

Харьковский "Металлист 1925" ищет нового главного тренера после отставки Виктора Скрипника. Клубу необходим специалист, который вернет команду в украинскую Премьер-лигу.

Руководство клуба ведет переговоры с известными иностранными наставниками, сообщает "ТаТоТаке". 

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Виктор Скрипник ушел в отставку после того, как не сумел вернуть "Металлист 1925" в элитный дивизион благодаря участию команды в "Турнире четырех". Несмотря на протесты игроков, отставка была принята. Ведутся поиски нового главного тренера. 

Патрик ван Леувен
Патрик ван Леувен во время матча. Фото: УНИАН

Кто возглавит "Металлист 1925" 

Основным претендентом на работу в харьковском клубе является нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который прекрасно знаком с украинским футболом. Он помогал развивать клубную академию "Шахтера", работал главным тренером в донецкой команде и в луганской "Заре". 

"Металлист 1925" ведет переговоры с Ван Леувеном. Ожидается, что стороны скоро объявят о заключении принципиального соглашения о работе. В случае, если этот вариант не сработает, у харьковского клуба есть еще один кандидат. Это Игор Йовичевич, который недавно завершил сотрудничество с саудовским "Аль-Раэдом". В Украине хорватский тренер работал с "Карпатами", "Днепром-1" и "Шахтером", который сделал чемпионом страны. 

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спорт футбол тренер Патрик ван Леувен ФК Металлист 1925

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08:57 Ночная атака на Украину — сколько вражеских дронов сбили Воздушные силы

08:44 Элемент неожиданности сработал — военный рассказал о начале наступления на Курскую область

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