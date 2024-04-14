Екстренер Шахтаря запропонував Мілану свої послуги

Пауло Фонсека. Фото: Reuters

Португальський спеціаліст Паулу Фонсека, який раніше тренував донецький "Шахтар", може повернутися в Серію А. Він сам вийшов на керівництво "Мілану" та запропонував свою кандидатуру.

Про це повідомляє журналіст Алессандро Якобоне, передає Новини.LIVE.

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А щодо Фонсеки є інформація, що прямих перемовин між сторонами поки немає, але "Мілан" розглядають кандидатуру спеціаліста.

🚨 Lille manager Paulo Fonseca is at the top of West Ham's shortlist if they part ways with David Moyes in the summer.



(Source: The i) pic.twitter.com/48qxqk5Y5V — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 11, 2024

Наразі португальський фахівець очолює французький "Лілль".

В Італії Фонсека тренував "Рому"

Зазначимо, що раніше в Італії 51-річний Фонсека тренував Рому з 2019-го по 2021 рік після того, як пішов з Шахтаря, який очолював з 2016-го по 2019-й.

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