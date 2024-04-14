Екстренер Шахтаря запропонував Мілану свої послуги
Португальський спеціаліст Паулу Фонсека, який раніше тренував донецький "Шахтар", може повернутися в Серію А. Він сам вийшов на керівництво "Мілану" та запропонував свою кандидатуру.
Про це повідомляє журналіст Алессандро Якобоне, передає Новини.LIVE.
Про те, що "Россонері" шукають заміну Стефано Піолі, журналісти почали писати ще раніше. Одним із кандидатів називають екстренера "Реалу" Хулена Лопетегі.
А щодо Фонсеки є інформація, що прямих перемовин між сторонами поки немає, але "Мілан" розглядають кандидатуру спеціаліста.
🚨 Lille manager Paulo Fonseca is at the top of West Ham's shortlist if they part ways with David Moyes in the summer.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 11, 2024
(Source: The i) pic.twitter.com/48qxqk5Y5V
Наразі португальський фахівець очолює французький "Лілль".
В Італії Фонсека тренував "Рому"
Зазначимо, що раніше в Італії 51-річний Фонсека тренував Рому з 2019-го по 2021 рік після того, як пішов з Шахтаря, який очолював з 2016-го по 2019-й.
Нагадаємо, на Зінченка чекає трансфер з "Арсеналу" — куди перейде українець.
Помічник Реброва назвав найперспективнішого молодого тренера України.
Андрій Лунін піде з "Реала" та замінить легендарного воротаря в одному з найкращих клубів у світі.
Продаж квитків Усик — Ф'юрі стартував — яка ціна.
Мілевський назвав найкращого футболіста, з яким разом грав.
Читайте Новини.LIVE!