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Екстренер Шахтаря запропонував Мілану свої послуги

14 квітня 2024 20:09
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Екстренер Шахтаря запропонував Мілану свої послуги
Пауло Фонсека. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Португальський спеціаліст Паулу Фонсека, який раніше тренував донецький "Шахтар", може повернутися в Серію А. Він сам вийшов на керівництво "Мілану" та запропонував свою кандидатуру.

Про це повідомляє журналіст Алессандро Якобоне, передає Новини.LIVE.

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А щодо Фонсеки є інформація, що прямих перемовин між сторонами поки немає, але "Мілан" розглядають кандидатуру спеціаліста.

Наразі португальський фахівець очолює французький "Лілль". 

В Італії Фонсека тренував "Рому"

Зазначимо, що раніше в Італії 51-річний Фонсека тренував Рому з 2019-го по 2021 рік після того, як пішов з Шахтаря, який очолював з 2016-го по 2019-й.

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ФК Шахтар
Мілан
Серія А
Реал Мадрид
Хулен Лопетегі
Пауло Фонсека
Лілль

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