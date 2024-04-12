В ЛК Астон Вилла победила Лилль, а Олимпиакос в ярком матче выиграл у Фенербахче

Матч "Астон Вилла" — "Лилль". Фото: twitter.com/morgz_10

В Лиге конференций прошли первые матчи четвертьфинала плей-офф. "Фиорентина" встретилась с "Викторией" Пльзень, "Олимпиакос" принял на своем поле "Фенербахче", "Брюгге" противостоял ПАОКу, а "Астон Вилла" сыграла с "Лиллем".

В центрально матче четвертьфинальной стадии "Астон Вилла" обыграла "Лилль", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Астон Вилла" — "Лилль" — 2:1

Голы: Уоткинс, 13, Макгинн, 56 — Диаките, 84.

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь (Морено, 74), Бэйли (Диаби, 74), Макгинн, Тилеманс (Ироэгбунам, 82), Дуглас Луис, Уоткинс (Дуран, 82), Роджерс (Дзаньоло, 66).

Главный тренер: Унаи Эмери.

"Лилль": Шевалье, Сантуш, Диаките (Алессандро, 87), Йоро, Исмаили, Гудмундссон (Гомес, 78), Андре, Бенталеб, Жегрова (Языджи, 60), Харальдссон (Кабелла, 78), Дэвид.

Главный тренер: Пауло Фонсека.

Предупреждения: Дуглас Луис, 49, Тилеманс, 77, Мартинес, 90+4.

Несмотря на статус третьего еврокубкового турнира в Лиге конференций также бывают интересные матчи. Особенно, на четвертьфинальной стадии.

Ожидаемо "Астон Вилла" является фаворитом противостояния с "Лиллем", но французы сейчас также в хорошей форме. Однако, англичане открыли счет очень быстро — на 13-й минуте Уоткинс забил головой после навеса Макгинна с углового на дальнюю штангу.

Пропустив мяч "Лилль" не стушевался и мог трижды забивать после выходов один на один. Однако Мартинес спасал ворота.

В начале второго тайма Макгинн почти с линии штрафной низом пробил в дальний угол ворот — 2:0.

"Лилль" быстро отыграл один мяч, но после ВАР гол Гудмундссона отменили. Французам все же удалось забить на 84 минуте после углового. Диаките выше всех выпрыгнул на ближней штанге и пробил Мартинеса.

Несмотря на победу, этот результат очень шаткий для "Астон Виллы".

"Виктория" — "Фиорентина" — 0:0

"Виктория Пльзень": Едличка, Ржезник (Палуска, 90), Гейда, Емелка, Гранач, Каду, Калвах, Шулц, Черв, Выдра (Траоре, 63), Хоры (Климент, 90).

Главный тренер: Мирослав Коубек.

"Фиорентина": Терраччано, Додо, Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Мандрагора, Артур (Лопес, 79), Гонсалес (Иконе, 84), Соттиль (Куаме, 79), Белотти (Нзола, 70), Бельтран (Барак, 70).

Главный тренер: Себастьян Де ла Фуенте.

Предупреждения: Каду, 16, Ржезник, 72, Иконе, 89, Хоры, 90+3.

"Олимпиакос" — "Фенербахче" — 3:2

Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Шикинью, 57, — Тадич, 68 (П.), Кахведжи, 74.

"Олимпиакос": Цолакис, Родиней, Рецос, Карму, Ортега, Фортунис, Шикинью (Иборра, 84), Масурас (Кини, 87), Эссе, Йоветич (Андре Орта, 82), Эль-Кааби (Эль-Араби, 87).

Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

"Фенербахче": Ливакович, Осейи-Сэмюэл, Сеюнджю, Родриго Бекао (Бонуччи, 84), Остервольде (Кадиоглу, 45), Кахведжи, Зайц (Фред, 62), Крунич (Юксек, 62), Шиманьски, Джеко, Тадич.

Главный тренер: Исмаил Картал.

Предупреждения: Кахведжи, 22, Рецос, 67, Фред, 73, Масурас, 78.

"Брюгге" — ПАОК — 1:0

Гол: Ветлесен, 6.

"Брюгге": Яккерс, Саббе, Мехеле, Спилерс (Ордоньес, 56), де Кейпер, Ванакен, Ветлесен (Баланта, 73), Нвадике, Скурась, Жуджла (Нуса, 73), Игор Тиаго.

Главный тренер: Никки Хейенн.

ПАОК: Котарски, Кендзера, Кульеракис, Баба, Оздоев (Шваб, 73), Мейте, Константелиас (Десподов, 62), Виейринья (Кастро, 81), Тайсон, Живкович, Саматта (Брандон, 73).

Главный тренер: Разван Луческу.

Предупреждения: Игор Тиаго, 25, Саматта, 50, де Кейпер, 84, Брандон, 89, Мехеле, 89, Скурась, 90+2.

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