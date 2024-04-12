У ЛК Астон Вілла перемогла Лілль, а Олімпіакос у яскравому матчі виграв у Фенербахче

Матч "Астон Вілла" — "Лілль". Фото: twitter.com/morgz_10

У Лізі конференцій відбулися перші матчі чвертьфіналу плей-оф. "Фіорентина" зустрілася з "Вікторією" Пльзень, "Олімпіакос" прийняв на своєму полі "Фенербахче", "Брюгге" протистояв ПАОКу, а "Астон Вілла" зіграла з "Ліллем".

У центральному матчі чвертьфінальної стадії "Астон Вілла" обіграла "Лілль", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Астон Вілла" — "Лілль" — 2:1

Голи: Уоткінс, 13, Макгінн, 56 - Діакіті, 84.

"Астон Вілла": Мартінес, Конса, Дієго Карлос, Пау Торрес, Дінь (Морено, 74), Бейлі (Діабі, 74), Макгінн, Тілеманс (Іроегбунам, 82), Дуглас Луїс, Уоткінс (Дуран, 82), Роджерс ( Дзаньоло, 66).

Головний тренер: Унаї Емері.

"Лілль": Шевальє, Сантуш, Діакіте (Алессандро, 87), Йоро, Ісмаїлі, Гудмундссон (Гомес, 78), Андре, Бенталеб, Жегрова (Язиджі, 60), Харальдссон (Кабелла, 78), Девід.

Головний тренер Пауло Фонсека.

Попередження: Дуглас Луїс, 49, Тілеманс, 77, Мартінес, 90+4.

Всупереч статусу третього єврокубкового турніру в Лізі конференцій, також бувають цікаві матчі. Особливо на чвертьфінальній стадії.

Очікувано "Астон Вілла" є фаворитом протистояння з "Ліллем", але французи зараз також у добрій формі. Проте, англійці відкрили рахунок дуже швидко — на 13-й хвилині Уоткінс забив головою після навісу Макгінна з кутового на дальню штангу.

Пропустивши м'яч "Лілль" не знітився і міг тричі забивати після виходів віч-на-віч. Проте Мартінес рятував ворота.

На початку другого тайму Макгінн майже з лінії штрафного майданчика низом пробив у дальній кут воріт — 2:0.

"Лілль" швидко відіграв один м'яч, але після ВАР гол Гудмундссона скасували. Французам таки вдалося забити на 84 хвилині після кутового. Діакіті найвище вистрибнув на ближній штанзі і пробив Мартінеса.

Попри перемогу, цей результат дуже хиткий для "Астон Вілли".

"Вікторія" — "Фіорентина" — 0:0

"Вікторія Пльзень": Едлічка, Ржезнік (Палуска, 90), Гейда, Ємелька, Гранач, Каду, Калвах, Шулц, Черв, Видра (Траоре, 63), Хори (Климент, 90).

Головний тренер: Мирослав Коубек.

"Фіорентина": Терраччано, Додо, Мартінес Куарта, Міленкович, Бірагі, Мандрагора, Артур (Лопес, 79), Гонсалес (Іконе, 84), Соттіль (Куаме, 79), Белотті (Нзола, 70), Бельтран (Барак, 70) ).

Головний тренер: Себастьян Де ла Фуенте.

Попередження: Каду, 16, Ржезнік, 72, Іконі, 89, Хори, 90+3.

"Олімпіакос" — "Фенербахче" — 3:2

Голи: Фортуніс, 8, Йоветич, 32, Шикін, 57, — Тадіч, 68 (П.), Кахведжі, 74.

"Олімпіакос": Цолакіс, Батьківщиною, Рецос, Карму, Ортега, Фортуніс, Шикінью (Іборра, 84), Масурас (Кіні, 87), Ессе, Йоветич (Андре Орта, 82), Ель-Каабі (Ель-Арабі, 87) .

Головний тренер: Хосе Луїс Менділібар.

"Фенербахче": Лівакович, Осей-Семюел, Сеюнджю, Родріго Бекао (Бонуччі, 84), Остервольде (Кадіоглу, 45), Кахведжі, Зайц (Фред, 62), Круніч (Юксек, 62), Шиманьскі, Джеко, Тако, Тако.

Головний тренер: Ісмаїл Картал.

Попередження: Кахведжі, 22, Рецос, 67, Фред, 73, Масурас, 78.

"Брюгге" — ПАОК — 1:0

Гол: Ветлес, 6.

"Брюгге": Яккерс, Саббе, Мехеле, Спілерс (Ордоньєс, 56), де Кейпер, Ванакен, Ветлесен (Баланта, 73), Нвадіке, Скурась, Жуджла (Нуса, 73), Ігор Тіаго.

Головний тренер: Ніккі Хейєнн.

ПАОК: Котарські, Кендзера, Кульєракіс, Баба, Оздоєв (Шваб, 73), Мейте, Константеліас (Десподів, 62), Вієйрінья (Кастро, 81), Тайсон, Живкович, Саматта (Брандон, 73).

Головний тренер: Разван Луческу.

Попередження: Ігор Тіаго, 25, Саматта, 50, де Кейпер, 84, Брандон, 89, Мехеле, 89, Скурась, 90+2.

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