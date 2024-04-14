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Экс-тренер Шахтера предложил Милану свои услуги

14 апреля 2024 20:09
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Экс-тренер Шахтера предложил Милану свои услуги
Пауло Фонсека. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Португальский специалист Паулу Фонсека , ранее тренировавший донецкий "Шахтер", может вернуться в Серию А. Он сам вышел на руководство "Милана" и предложил свою кандидатуру.

Об этом сообщает журналист Алессандро Якобоне, передает Новини.LIVE.

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О том, что "Россонери" ищут замену Стефано Пиоли, журналисты начали писать еще раньше. Одним из кандидатов называют экстренера "Реала" Хулена Лопетеги.

А по Фонсеке есть информация, что прямых переговоров между сторонами пока нет, но "Милан" рассматривают кандидатуру специалиста.

В настоящее время португальский специалист возглавляет французский "Лилль".

В Италии Фонсека тренировал "Рому"

Отметим, что ранее в Италии 51-летний Фонсека тренировал Рому с 2019 по 2021 год после ухода с Шахтера, возглавлявшего с 2016 по 2019 год.

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ФК Шахтер
Милан
Серия А
Реал Мадрид
Юлен Лопетеги
Пауло Фонсека
Лилль

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