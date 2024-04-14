Экс-тренер Шахтера предложил Милану свои услуги
Португальский специалист Паулу Фонсека , ранее тренировавший донецкий "Шахтер", может вернуться в Серию А. Он сам вышел на руководство "Милана" и предложил свою кандидатуру.
Об этом сообщает журналист Алессандро Якобоне, передает Новини.LIVE.
О том, что "Россонери" ищут замену Стефано Пиоли, журналисты начали писать еще раньше. Одним из кандидатов называют экстренера "Реала" Хулена Лопетеги.
А по Фонсеке есть информация, что прямых переговоров между сторонами пока нет, но "Милан" рассматривают кандидатуру специалиста.
🚨 Lille manager Paulo Fonseca находится на верхней части West Ham's shortlist, і они являются частью способа с David Moyes в лета.Перевод новостей (@DeadlineDayLive) 11 апреля 2024
(Source: The i) pic.twitter.com/48qxqk5Y5V
В настоящее время португальский специалист возглавляет французский "Лилль".
В Италии Фонсека тренировал "Рому"
Отметим, что ранее в Италии 51-летний Фонсека тренировал Рому с 2019 по 2021 год после ухода с Шахтера, возглавлявшего с 2016 по 2019 год.
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