Екстренер збірної України дав Мудрику важливу пораду

Михайло Мудрик у складі "Челсі". Фото: REUTERS/David Klein

В останніх матчах лондонського "Челсі" український вінгер команди Михайло Мудрик втратив місце в основному складі. Молодий футболіст зіткнувся зі справжньою хвилею критики на свою адресу.

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо назвав головну проблему гравця в Англії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на 1927.kiev.ua.

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Михайло Мудрик святкує гол. Фото: REUTERS/David Klein

Сабо назвав недолік Мудрика

Колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо назвав іншу причину проблем півзахисника. На думку 83-річного фахівця, у "Челсі" чекали іншу гру від Михайла Мудрика. Футболіст вразив футбольний світ під час виступів за "Шахтар", де буквально вривався на швидкості до вільних зон, які йому "відкривали" партнери по команді.

"Челсі" виступає в іншій манері, і це позбавляє 23-річного Мудрика його головного "козиря". Михайлу нема де демонструвати швидкість. Він нервує та намагається виправити ситуацію завдяки іншим футбольним якостям.

Сабо вважає, що Мудрик погано працює з м'ячем. Михайло має контролювати його буквально із заплющеними очима, але натомість намагається прокинути м'яч вперед. Проте суперники "Челсі" перекривають "вільні зони" у себе в обороні. Сабо порадив українцеві зосередитись на розвитку технічних компонентів гри.

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