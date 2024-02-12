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Екстренер збірної України дав Мудрику важливу пораду

12 лютого 2024 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Екстренер збірної України дав Мудрику важливу пораду
Михайло Мудрик у складі "Челсі". Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В останніх матчах лондонського "Челсі" український вінгер команди Михайло Мудрик втратив місце в основному складі. Молодий футболіст зіткнувся зі справжньою хвилею критики на свою адресу.

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо назвав головну проблему гравця в Англії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на 1927.kiev.ua.

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Англійські спортивні експерти звинувачують Михайла Мудрика в егоїзмі на футбольному полі. Вони пишуть, що український футболіст занадто часто бере на себе ініціативу і прагне завершити кожен момент ударом по воротах суперника.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик святкує гол. Фото: REUTERS/David Klein

Сабо назвав недолік Мудрика

Колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо назвав іншу причину проблем півзахисника. На думку 83-річного фахівця, у "Челсі" чекали іншу гру від Михайла Мудрика. Футболіст вразив футбольний світ під час виступів за "Шахтар", де буквально вривався на швидкості до вільних зон, які йому "відкривали" партнери по команді.

"Челсі" виступає в іншій манері, і це позбавляє 23-річного Мудрика його головного "козиря". Михайлу нема де демонструвати швидкість. Він нервує та намагається виправити ситуацію завдяки іншим футбольним якостям.

Сабо вважає, що Мудрик погано працює з м'ячем. Михайло має контролювати його буквально із заплющеними очима, але натомість намагається прокинути м'яч вперед. Проте суперники "Челсі" перекривають "вільні зони" у себе в обороні. Сабо порадив українцеві зосередитись на розвитку технічних компонентів гри.

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний перейде до одного з топклубів наприкінці сезону. "Борнмут" назвав причину продажу гравця.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс різко розкритикував команду через серію невдалих матчів на зборах у Туреччині. 

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База київського "Динамо" в центрі Києва опинилася в жалюгідному стані. На кадрах видно, що багатофункціональний комплекс буквально "розвалюється".

У Німеччині стався інцидент, який завершився загибеллю молодого гравця збірної України.

спорт
футбол
Михайло Мудрик
Челсі

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