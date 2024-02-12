Экс-тренер сборной Украины дал Мудрику важный совет

Михаил Мудрик в составе "Челси". Фото: REUTERS/David Klein

В последних матчах лондонского "Челси" украинский вингер команды Михаил Мудрик потерял место в основном составе. Молодой футболист столкнулся с настоящей волной критики в свой адрес.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал главную проблему игрока в Англии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на 1927.kiev.ua.

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Михаил Мудрик празднует гол. Фото: REUTERS/David Klein

Сабо назвал недостаток Мудрика

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо назвал другую причину проблем полузащитника. По мнению 83-летнего специалиста, в "Челси" ждали другую игру от Михаила Мудрика. Футболист впечатлил футбольный мир во время выступлений за "Шахтер", где буквально врывался на скорости в свободные зоны, которые ему "открывали" партнеры по команде.

"Челси" выступает в другой манере, и это лишает 23-летнего Мудрика его главного "козыря". Михаилу негде демонстрировать скорость. Он нервничает и пытается исправить ситуацию за счет других футбольных качеств.

Сабо считает, что Мудрик плохо работает с мячом. Михаил должен контролировать его буквально с закрытыми глазами, но вместо этого старается пробросить мяч вперед. Однако соперники "Челси" перекрывают "свободные зоны" у себя в обороне. Сабо посоветовал украинцу сосредоточиться на развитии техничных компонентов игры.

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