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Экс-тренер сборной Украины дал Мудрику важный совет

12 февраля 2024 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-тренер сборной Украины дал Мудрику важный совет
Михаил Мудрик в составе "Челси". Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В последних матчах лондонского "Челси" украинский вингер команды Михаил Мудрик потерял место в основном составе. Молодой футболист столкнулся с настоящей волной критики в свой адрес. 

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал главную проблему игрока в Англии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на 1927.kiev.ua

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Английские спортивные эксперты обвиняют Михаила Мудрика в эгоизме на футбольном поле. Они пишут, что украинский футболист слишком часто берет инициативу на себя и стремится завершить каждый момент ударом по воротам соперника. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик празднует гол. Фото: REUTERS/David Klein

Сабо назвал недостаток Мудрика 

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо назвал другую причину проблем полузащитника. По мнению 83-летнего специалиста, в "Челси" ждали другую игру от Михаила Мудрика. Футболист впечатлил футбольный мир во время выступлений за "Шахтер", где буквально врывался на скорости в свободные зоны, которые ему "открывали" партнеры по команде. 

"Челси" выступает в другой манере, и это лишает 23-летнего Мудрика его главного "козыря". Михаилу негде демонстрировать скорость. Он нервничает и пытается исправить ситуацию за счет других футбольных качеств. 

Сабо считает, что Мудрик плохо работает с мячом. Михаил должен контролировать его буквально с закрытыми глазами, но вместо этого старается пробросить мяч вперед. Однако соперники "Челси" перекрывают "свободные зоны" у себя в обороне. Сабо посоветовал украинцу сосредоточиться на развитии техничных компонентов игры. 

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Голкипер Андрей Лунин выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

спорт
футбол
Михаил Мудрик
Челси

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