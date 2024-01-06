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Ексворотар Динамо близький до переходу до клубу, з якого зі скандалом пішов Коноплянка

6 січня 2024 14:39
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Агабекян Карен
редактор
Ексворотар Динамо близький до переходу до клубу, з якого зі скандалом пішов Коноплянка
Український голкіпер Максим Коваль. Фото: "Шериф"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У колишнього голкіпера київського "Динамо" та збірної України Максима Коваля незабаром завершиться контракт із тираспольським "Шерифом". Тож воротар із Запоріжжя шукає нову команду.

За інформацією Sport.ua, футболіст може опинитися у Румунії.

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За інформацією джерела, Ковалем зацікавився румунський ПФР "Клуж".

31-річним українським голкіпером хочуть замінити 21-річного румуна Развана Саву, який може за добру суму перебратися до Німеччини.

У "Шерифі" готові відпустити воротаря за пів року до закінчення контракту, оскільки це зніме навантаження із зарплатного фонду. До того ж клуб вилетів із єврокубків, а у чемпіонаті Молдови впораються конкуренти.

У поточному сезоні Коваль у всіх турнірах провів 22 матчі, в яких пропустив 31 гол та сім ігор відстояв на нуль.

Раніше у "Клужі" грав українець Євген Коноплянка, але з ним розірвали контракт.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

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