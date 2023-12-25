Украинец оказался в топ-5 лучших вратарей Лиги Европы

Украинский вратарь "Шерифа" Максим Коваль. Фото: "Шериф"

По итогам завершившегося группового этапа Лиги Европы продолжают подбивать статистику лучших игроков. Нашлось в ней место и для украинских игроков.

Голкипер молдавского "Шерифа" Максим Коваль вошел в топ-5 лучших голкиперов турнира за важным показателем, сообщили в УЕФА.

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В УЕФА показали список из шестнадцати лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов.

Коваль отразил 22 удара по своим воротам и теперь делит 4-5 места с вратарем австрийского "Штурма" Кьерем Схерпеном.

На первой позиции оказался вратарь греческого "Ариса" Вана — 30 сейвов. За ним идет одноклубник Владислава Кочергина из польского "Ракува" Владан Ковачевич — 27. Третья позиция у голкипера азербайджанского "Карабаха" Андрея Лунева — 23.

Отметим, что несмотря на усилия Коваля "Шериф" вылетел из еврокубков, занял последнее место в своей группе. Молдавский клуб набрал всего один бал и уступил пражской "Славии", римской "Роме" и женевскому "Серветту".

Несмотря на неудачу в еврокубках "Шериф" уверенно лидирует в чемпионате Молдовы, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Коваль за свою карьеру играл за запорожский "Металлург", киевское "Динамо", "Говерлу", датский "Оденсе", "Депортиво" Ла-Корунья и "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии.

Также у воспитанника запорожского футбола два матча за сборную Украины.

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