Экс-вратарь Динамо близок к переходу в клуб, из которого со скандалом ушел Коноплянка

Украинский голкипер Максим Коваль. Фото: "Шериф"

У бывшего голкипера киевского "Динамо" и сборной Украины Максима Коваля скоро завершится контракт с тираспольским "Шерифом". Поэтому вратарь из Запорожья ищет новую команду.

По информации Sport.ua, футболист может оказаться в Румынии.

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По информации источника, Ковалем заинтересовался румынский ЧФР "Клуж".

31-летним украинским голкипером хотят заменить 21-летнего румына Развана Савву, который может за хорошую сумму перебраться в Германию.

В "Шерифе" готовы отпустить вратаря за полгода до истечения контракта, поскольку это снимет нагрузку с зарплатного фонда. К тому же, клуб вылетел из еврокубков, а в чемпионате Молдовы справятся конкуренты.

В текущем сезоне Коваль во всех турнирах провел 22 матча, в которых пропустил 31 гол и семь игр отстоял на ноль.

Ранее в "Клуже" играл украинец Евгений Коноплянка, но с ним расторгли контракт.

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