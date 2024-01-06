Экс-вратарь Динамо близок к переходу в клуб, из которого со скандалом ушел Коноплянка
У бывшего голкипера киевского "Динамо" и сборной Украины Максима Коваля скоро завершится контракт с тираспольским "Шерифом". Поэтому вратарь из Запорожья ищет новую команду.
По информации Sport.ua, футболист может оказаться в Румынии.
В какую страну поедет Коваль
По информации источника, Ковалем заинтересовался румынский ЧФР "Клуж".
31-летним украинским голкипером хотят заменить 21-летнего румына Развана Савву, который может за хорошую сумму перебраться в Германию.
В "Шерифе" готовы отпустить вратаря за полгода до истечения контракта, поскольку это снимет нагрузку с зарплатного фонда. К тому же, клуб вылетел из еврокубков, а в чемпионате Молдовы справятся конкуренты.
В текущем сезоне Коваль во всех турнирах провел 22 матча, в которых пропустил 31 гол и семь игр отстоял на ноль.
Ранее в "Клуже" играл украинец Евгений Коноплянка, но с ним расторгли контракт.
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