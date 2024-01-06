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Экс-вратарь Динамо близок к переходу в клуб, из которого со скандалом ушел Коноплянка

6 января 2024 14:39
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Агабекян Карен
редактор
Экс-вратарь Динамо близок к переходу в клуб, из которого со скандалом ушел Коноплянка
Украинский голкипер Максим Коваль. Фото: "Шериф"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У бывшего голкипера киевского "Динамо" и сборной Украины Максима Коваля скоро завершится контракт с тираспольским "Шерифом". Поэтому вратарь из Запорожья ищет новую команду.

По информации Sport.ua, футболист может оказаться в Румынии.

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По информации источника, Ковалем заинтересовался румынский ЧФР "Клуж".

31-летним украинским голкипером хотят заменить 21-летнего румына Развана Савву, который может за хорошую сумму перебраться в Германию.

В "Шерифе" готовы отпустить вратаря за полгода до истечения контракта, поскольку это снимет нагрузку с зарплатного фонда. К тому же, клуб вылетел из еврокубков, а в чемпионате Молдовы справятся конкуренты.

В текущем сезоне Коваль во всех турнирах провел 22 матча, в которых пропустил 31 гол и семь игр отстоял на ноль.

Ранее в "Клуже" играл украинец Евгений Коноплянка, но с ним расторгли контракт.

Напомним, "Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи.

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