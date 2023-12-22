Ексзахисник Арсеналу розповів, чому команда не виграє АПЛ

Мартін Едегор розчарований. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Колишній захисник збірної Франції Вільям Галлас не вірить, що "Арсенал" зможе виграти чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) цього сезону. Експерт вважає, що склад "канонірів" для цього недостатньо добрий.

Галлас заявив, що боротьба за чемпіонство може закінчитися, так само як і минулого сезону, повідомляє Mirror.

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Минулого сезону "Арсенал" майже до останніх турів претендував на перемогу в АПЛ, але в результаті лондонцям забракло запасу міцності. "Манчестер Сіті" випередив "канонірів" у турнірній таблиці наприкінці сезону.

Нкетіа та Хаверц святкують перемогу. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Галлас розкритикував "Арсенал"

Колишній захисник "канонірів" вважає, що і цього разу команда не зможе виграти перший із сезону 2003/04 чемпіонський титул. Тренерський штаб зміцнив склад "Арсеналу" влітку цього року, завдяки чому "каноніри" впевнено розпочали сезон.

Колишні "каноніри" Галлас та Петі. Фото: instagram.com/wgallas13/

Проте Вільям Галлас досі не впевнений, що його колишня команда піде до кінця і справді виграє титул. Експерт визнав, що "Арсенал" набув важливого досвіду та підписав кілька важливих футболістів, але заявив, що "Сіті" все одно залишається сильнішим колективом.

"Це буде хороша історія, якщо вони виграють. Уболівальники чекають на титул вже 20 років. Але це буде дуже складно зробити. У "Манчестер Сіті" зараз спад, але вони, як і раніше, перевершують будь-якого суперника у боротьбі за чемпіонство. Не варто забувати й про "Ліверпуль".

Я хочу, щоб лондонська команда виграла Прем'єр-лігу, але не думаю, що "Арсенал" зробить це вже зараз. Їхній час може прийти наступного сезону", — розповів Вільям Галлас.

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