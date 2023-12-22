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Экс-защитник Арсенала рассказал, почему команда не выиграет АПЛ

22 декабря 2023 15:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-защитник Арсенала рассказал, почему команда не выиграет АПЛ
Мартин Эдегор разочарован. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас не верит, что "Арсенал" сможет выиграть чемпионский титул в английской Премьер-лиге (АПЛ) в этом сезоне. Эксперт считает, что состав "канониров" для этого недостаточно хорош. 

Галлас заявил, что борьба за чемпионство может закончиться так же, как и в прошлом сезоне, сообщает Mirror

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В прошлом сезоне "Арсенал" почти до последних туров претендовал на победу в АПЛ, но в итоге лондонцам не хватило запаса прочности. "Манчестер Сити" опередил "канониров" в турнирной таблице в конце сезона. 

Арсенал
Нкетиа и Хаверц празднуют победу. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Галлас раскритиковал "Арсенал"

Бывший защитник "канониров" считает, что и на этот раз команда не сможет выиграть первый с сезона 2003/04 чемпионский титул. Тренерский штаб укрепил состав "Арсенала" летом этого года, благодаря чему "канониры" уверенно начали сезон. 

Галлас и Пети
Бывшие "канониры" Галлас и Пети. Фото: instagram.com/wgallas13/

Однако Вильям Галлас до сих пор не уверен, что его бывшая команда пойдет до конца и действительно выиграет титул. Эксперт признал, что "Арсенал" приобрел важный опыт и подписал несколько важных футболистов, но заявил, что "Сити" все равно остается более сильным коллективом. 

"Это будет хорошая история, если они выиграют. Болельщики ждут титул уже 20 лет. Но это будет очень сложно сделать. У "Манчестер Сити" сейчас спад, но они по-прежнему превосходят любого соперника в борьбе за чемпионство. Не стоит забывать и про "Ливерпуль".

Я хочу, чтобы лондонская команда выиграла Премьер-лигу, но я не думаю, что "Арсенал" сделает это уже сейчас. Их время может прийти в следующем сезоне", — рассказал Вильям Галлас. 

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