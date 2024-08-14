Михалик розповів, як Шовковський покращив гру Динамо

Олександр Шовковський під час матчу "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній захисник київського "Динамо" Тарас Михалик вважає високою заслугу Олександра Шовковського в успіхах команди. "Біло-сині" пройшли вже двох суперників у кваліфікації до основного турніру Ліги чемпіонів.

Михалик розповів, як Шовковський змінив гру "Динамо", в інтерв'ю "Українському футболу".

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"Динамо" обіграли "Рейнджерс" у Шотландії завдяки двом голам, які були забиті незадовго до закінчення поєдинку. Київські футболісти більшу частину другого тайму грали у більшості.

Шовковський дає пораду Ярмоленку. Фото: пресслужба "Динамо"

Після вилучення у суперника "біло-сині" не кинулися в атаку відразу після вилучення з поля шотландського гравця. Тарас Михалик назвав раціональність тією межею, яка з'явилася у київської команди під керівництвом Олександра Шовковського.

Георгій Бущан під час матчу Фото: пресслужба "Динамо"

Що Михалик сказав про "Динамо"

Експерт зазначив, що Шовковський навчив гравців київської команди чинити опір пресингу суперника і виходити в контратаки навіть у такій ситуації. На думку Михалика, раніше ця якість не була властива "Динамо". Також Михалик додав, що воротар киян Георгій Бущан почав діяти спокійніше та впевненіше.

Наступним суперником команди Олександра Шовковського у кваліфікації Ліги чемпіонів буде австрійський "РБ Зальцбург". Матчі відбудуться 21 та 27 серпня.

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