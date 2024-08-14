Михалик рассказал, как Шовковский улучшил игру Динамо

Экс-защитник сборной Украины объяснил, как Шовковский изменил игру Динамо
Бывший защитник киевского "Динамо" Тарас Михалик считает высокой заслугу Александра Шовковского в успехах команды. "Бело-синие" прошли уже двух соперников в квалификации к основному турниру Лиги чемпионов.
Михалик рассказал, как Шовковский изменил игру "Динамо", в интервью "Украинскому футболу".
"Динамо" обыграли "Рейнджерс" в Шотландии благодаря двум голам, которые были забиты незадолго до окончания поединка. Киевские футболисты большую часть второго тайма играли в большинстве.
После удаления у соперника "бело-синие" не бросились в атаку сразу после удаления с поля шотландского игрока. Тарас Михалик назвал рациональность той чертой, которая появилась у киевской команды под руководством Александра Шовковского.
Что Михалик сказал о "Динамо"
Эксперт отметил, что Шовковский научил игроков киевской команды сопротивляться прессингу соперника и выходить в контратаки даже в такой ситуации. По мнению Михалика, раньше это качестве не было присуще "Динамо". Также Михалик добавил, что вратарь киевлян Георгий Бущан стал действовать более спокойно и уверенно.
Следующим соперником команды Александра Шовковского в квалификации Лиги чемпионов будет австрийский "РБ Зальцбург". Матчи пройдут 21 и 27 августа.
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