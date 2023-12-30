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Ексзірка Шахтаря продовжив контракт з Інтером

30 грудня 2023 21:32
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Ексзірка Шахтаря продовжив контракт з Інтером
Футболіст "Інтера" Генріх Мхітарян. Фото: twitter.com/Inter_en
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Міланський футбольний клуб "Інтер" офіційно повідомив про продовження контракту з вірменським футболістом Генріхом Мхітаряном. Термін нової угоди — два роки. 

Про це повідомили на офіційних сторінках італійського клубу

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Новий контракт Мхітаряна

Новий контракт футболіста розрахований до кінця 2026 року. Відомо, що Мхітаріан — уже третій гравець, якого "Інтер" підписав сьогодні. Раніше клуб оголосив про продовження контрактів із Федеріко Дімарко і Маттео Дарміаном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Новий контракт із 26-річним Дімарко розрахований до літа 2027 року. Трансферна вартість вихованця "Інтера" оцінюється в 50 мільйонів євро. Крім цього, угода з 34-річним Дарміаном діятиме до літа 2025 року. Трансферна вартість гравця — 4 мільйони євро.

Нагадаємо, "Барселона" у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера "Жирони".

Колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".

Георгій Судаков прокоментував свій відхід із "Шахтаря".

Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша.

Названо найкращого тренера року у футболі — переміг із феноменальним відривом.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

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