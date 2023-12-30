Ексзірка Шахтаря продовжив контракт з Інтером

Футболіст "Інтера" Генріх Мхітарян. Фото: twitter.com/Inter_en

Міланський футбольний клуб "Інтер" офіційно повідомив про продовження контракту з вірменським футболістом Генріхом Мхітаряном. Термін нової угоди — два роки.

Про це повідомили на офіційних сторінках італійського клубу.

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Новий контракт Мхітаряна

Новий контракт футболіста розрахований до кінця 2026 року. Відомо, що Мхітаріан — уже третій гравець, якого "Інтер" підписав сьогодні. Раніше клуб оголосив про продовження контрактів із Федеріко Дімарко і Маттео Дарміаном.

Новий контракт із 26-річним Дімарко розрахований до літа 2027 року. Трансферна вартість вихованця "Інтера" оцінюється в 50 мільйонів євро. Крім цього, угода з 34-річним Дарміаном діятиме до літа 2025 року. Трансферна вартість гравця — 4 мільйони євро.

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