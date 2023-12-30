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Экс-звезда Шахтера продлил контракт с Интером

30 декабря 2023 21:32
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Экс-звезда Шахтера продлил контракт с Интером
Футболист "Интера" Генрих Мхитарян. Фото: twitter.com/Inter_en
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Миланский футбольный клуб "Интер" официально сообщил о продлении контракта с армянским футболистом Генрихом Мхитаряном. Срок нового соглашения — два года.

Об этом сообщили на официальных страницах итальянского клуба.

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Новый контракт Мхитаряна

Новый контракт футболиста рассчитан до конца 2026 года. Известно, что Мхитариан уже третий игрок, которого "Интер" подписал сегодня. Ранее клуб объявил о продлении контрактов с Федерико Димарко и Маттео Дармианом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Новый контракт с 26-летним Димарко рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока "Интера" оценивается в 50 миллионов евро. Кроме того, соглашение с 34-летним Дармианом будет действовать до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 4 миллиона евро.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе — победил с феноменальным отрывом.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

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