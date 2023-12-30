Экс-звезда Шахтера продлил контракт с Интером

Футболист "Интера" Генрих Мхитарян. Фото: twitter.com/Inter_en

Миланский футбольный клуб "Интер" официально сообщил о продлении контракта с армянским футболистом Генрихом Мхитаряном. Срок нового соглашения — два года.

Об этом сообщили на официальных страницах итальянского клуба.

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Новый контракт Мхитаряна

Новый контракт футболиста рассчитан до конца 2026 года. Известно, что Мхитариан уже третий игрок, которого "Интер" подписал сегодня. Ранее клуб объявил о продлении контрактов с Федерико Димарко и Маттео Дармианом.

Новый контракт с 26-летним Димарко рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока "Интера" оценивается в 50 миллионов евро. Кроме того, соглашение с 34-летним Дармианом будет действовать до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока — 4 миллиона евро.

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