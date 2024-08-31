ФК Евертон оголосив про підписання Армандо Брої на правах оренди

Евертон Миколенка підписав форварда Челсі
Футбольний клуб "Евертон" оголосив про підписання 22-річного гравця "Челсі". Армандо Броя продовжить кар'єру в клубі з українцем Віталієм Миколенком.
Про це повідомляє ФК "Евертон".
Трансфер Армандо Броя
22-річний футболіст приєднався до нової команди на правах річної оренди. Крім цього зазначається, що в угоді є опція про право викупу за 30 мільйонів фунтів.
We are pleased to announce Armando Broja has joined the Club on a season-long loan, with an option to make the move permanent next summer ✍️— Everton (@Everton) August 31, 2024
Відомо, що албанець є вихованцем "Тоттенхема" та пройшов академію "Челсі". Він провів два товариських матчі "Челсі" на зборах у США. У поточному сезоні Броя жодного разу не потрапив до заявки клубу на офіційні матчі через травму ноги.
Контракт футболіста з "Челсі" діє до літа 2028 рокую. Transfermarkt оцінює нападника у 22 млн євро.
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