ФК Евертон оголосив про підписання Армандо Брої на правах оренди

Гравці Челсі. Фото: instagram.armando.broja

Футбольний клуб "Евертон" оголосив про підписання 22-річного гравця "Челсі". Армандо Броя продовжить кар'єру в клубі з українцем Віталієм Миколенком.

Про це повідомляє ФК "Евертон".

Читайте також:

Трансфер Армандо Броя

22-річний футболіст приєднався до нової команди на правах річної оренди. Крім цього зазначається, що в угоді є опція про право викупу за 30 мільйонів фунтів.

We are pleased to announce Armando Broja has joined the Club on a season-long loan, with an option to make the move permanent next summer ✍️ — Everton (@Everton) August 31, 2024

Відомо, що албанець є вихованцем "Тоттенхема" та пройшов академію "Челсі". Він провів два товариських матчі "Челсі" на зборах у США. У поточному сезоні Броя жодного разу не потрапив до заявки клубу на офіційні матчі через травму ноги.

Контракт футболіста з "Челсі" діє до літа 2028 рокую. Transfermarkt оцінює нападника у 22 млн євро.

Нагадаємо, "Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться.

Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал".

"Жирона" висунула вимоги до Циганкова — що має зробити гравець.

"Динамо" дізналося суперників у Лізі Європи — "Рома" з Довбиком та інші команди.

Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.