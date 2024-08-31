ФК Эвертон объявил о подписании Армандо Брои на правах аренды

Игроки Челси. Фото: instagram.armando.broja

Футбольный клуб "Эвертон" объявил о подписании 22-летнего игрока "Челси". Армандо Броя продолжит карьеру в клубе с украинцем Виталием Николенко.

Об этом сообщает ФК "Эвертон".

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Трансфер Армандо Броя

22-летний футболист присоединился к новой команде по правам годовой аренды. Кроме этого, отмечается, что в соглашении есть опция о праве выкупа за 30 миллионов фунтов.

Будут подготовлены к announce Armando Broja ha joined the Club on season-long loan, с возможностью производить permanent next summer ✍️ - Everton (@Everton) August 31, 2024

Известно, что албанец является воспитанником "Тоттенхэма" и прошел академию "Челси". Он провел два товарищеских матча "Челси" на сборах в США. В текущем сезоне Броя ни разу не попал в заявку клуба на официальные матчи из-за травмы ноги.

Контракт футболиста с "Челси" действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 22 млн. евро.

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