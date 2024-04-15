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Евертон подав апеляцію на позбавлення двох очок

15 квітня 2024 20:21
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Агабекян Карен
редактор
Евертон подав апеляцію на позбавлення двох очок
Український лівий захисник Віталій Міколенко. Фото: "Евертон"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ліверпульський "Евертон" не погоджується з рішенням Англійської прем'єр-ліги про зняття з них двох очок. Клуб покарали за порушення фінансового фейр-плею.

Про рішення "Евертона" боротися за два очки повідомив портал Sky Sports.

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Гравці "Евертона". Фото: Reuters/Phil Noble

"Евертон" боротиметься за свої права

За інформацією джерела, "Евертон" подав офіційну апеляцію, яку мають розглянути у найближчі 14 днів.

Зазначимо, що через порушення фінансового фейр-плею АПЛ зняла з клубу десять очок у турнірній таблиці за порушення правил фінансового фейр-плею.

Потім клуб протестував проти цього рішення й "Евертону" повернули чотири очки.

Ліверпульці на цю мить займають у турнірній таблиці АПЛ 16-те місце. Команда лише на два очки випереджає команди із зони вильоту.

15 квітня "Евертон" зіграє на виїзді проти лондонського "Челсі".

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футбол
Евертон
АПЛ
українські легіонери (футбол)

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