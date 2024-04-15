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Эвертон подал апелляцию на лишение двух очков

15 апреля 2024 20:21
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Агабекян Карен
редактор
Эвертон подал апелляцию на лишение двух очков
Украинский левый защитник Виталий Миколенко. Фото: "Эвертон"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ливерпульский "Эвертон" не согласен с решением Английской премьер-лиги о снятии с них двух очков. Клуб наказали за нарушение финансового фейр-плей.

О решении "Эвертона" бороться за два очка сообщил портал Sky Sports.

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Игроки "Эвертона". Фото: Reuters/Phil Noble

"Эвертон" будет бороться за свои права

По информации источника, "Эвертон" подал официальную апелляцию, которую должны рассмотреть в ближайшие 14 дней.

Отметим, что из-за нарушения финансового фейр-плей АПЛ сняла с клуба десять очков в турнирной таблице за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Затем клуб протестовал против этого решения и "Эвертону" вернули четыре очка.

Ливерпульцы на текущий момент занимают в турнирной таблице АПЛ 16-е месте. Команда лишь на два очка опережает команды из зоны вылета.

15 апреля "Эвертон" сыграет на выезде против лондонского "Челси".

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Лунин чуть не стал причиной инфаркта у Анчелотти — украинец снова ошибся.

Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб. 

Бывший тренер "Баварии" поздравил "Байер" с чемпионским титулом — что он сказал.

футбол
Эвертон
АПЛ
украинские легионеры (футбол)

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