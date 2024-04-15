Эвертон подал апелляцию на лишение двух очков

Украинский левый защитник Виталий Миколенко. Фото: "Эвертон"

Ливерпульский "Эвертон" не согласен с решением Английской премьер-лиги о снятии с них двух очков. Клуб наказали за нарушение финансового фейр-плей.

О решении "Эвертона" бороться за два очка сообщил портал Sky Sports.

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Игроки "Эвертона". Фото: Reuters/Phil Noble

"Эвертон" будет бороться за свои права

По информации источника, "Эвертон" подал официальную апелляцию, которую должны рассмотреть в ближайшие 14 дней.

Отметим, что из-за нарушения финансового фейр-плей АПЛ сняла с клуба десять очков в турнирной таблице за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Затем клуб протестовал против этого решения и "Эвертону" вернули четыре очка.

Ливерпульцы на текущий момент занимают в турнирной таблице АПЛ 16-е месте. Команда лишь на два очка опережает команды из зоны вылета.

15 апреля "Эвертон" сыграет на выезде против лондонского "Челси".

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