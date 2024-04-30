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Евертон повідомив, на який період вибув Миколенко

30 квітня 2024 18:09
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Евертон повідомив, на який період вибув Миколенко
Захисник збірної України та "Евертона" Віталій Миколенко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український лівий захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко пройшов усі обстеження після травми у матчі з "Ліверпулем". За їхнім підсумком лікарі винесли вердикт щодо термінів відновлення футболіста.

Офіційне повідомлення щодо термінів відновлення Миколенка "Евертон" опублікував у соцмережах.

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На скільки вибув Миколенко

За інформацією "Евертона", Миколенко надірвав зв'язки гомілкостопу. Через це пошкодження захисник пропустить решту сезону.

Єдиною радісною новиною у цій ситуації є те, що українцю не потрібна операція.

"Ми можемо підтвердити, що Віталій Миколенко отримав травму зв'язок гомілковостопного суглоба під час дербі мерсисайдського минулого тижня.

Віталій пройшов огляд спеціаліста, який показав, що операція йому не потрібна. Однак він не буде доступним для "Евертона" до кінця сезону", — йдеться в повідомленні клубу.

Відзначимо, що відновлення Миколенка займе приблизно шість тижнів та дозволить йому виступити за збірну України на чемпіонаті Європи-2024.

Миколенко цього сезону в 34 матчах забив два м'ячі. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 28 млн євро.

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Віталій Миколенко
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