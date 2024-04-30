Евертон повідомив, на який період вибув Миколенко

Захисник збірної України та "Евертона" Віталій Миколенко. Фото: УАФ

Український лівий захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко пройшов усі обстеження після травми у матчі з "Ліверпулем". За їхнім підсумком лікарі винесли вердикт щодо термінів відновлення футболіста.

Офіційне повідомлення щодо термінів відновлення Миколенка "Евертон" опублікував у соцмережах.

Читайте також:

We can confirm Vitalii Mykolenko suffered ankle ligament injury протягом останніх week's Merseyside derby.



Vitalii has been assessed by a specialist, whe revealed he will not require surgery. However, він не буде доступний для #EFC для remainder of the season. 🔵 - Everton (@Everton) April 30, 2024

На скільки вибув Миколенко

За інформацією "Евертона", Миколенко надірвав зв'язки гомілкостопу. Через це пошкодження захисник пропустить решту сезону.

Єдиною радісною новиною у цій ситуації є те, що українцю не потрібна операція.

"Ми можемо підтвердити, що Віталій Миколенко отримав травму зв'язок гомілковостопного суглоба під час дербі мерсисайдського минулого тижня.

Віталій пройшов огляд спеціаліста, який показав, що операція йому не потрібна. Однак він не буде доступним для "Евертона" до кінця сезону", — йдеться в повідомленні клубу.

Відзначимо, що відновлення Миколенка займе приблизно шість тижнів та дозволить йому виступити за збірну України на чемпіонаті Європи-2024.

Миколенко цього сезону в 34 матчах забив два м'ячі. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 28 млн євро.

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря.

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.