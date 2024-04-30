Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Эвертон сообщил, на какой период выбыл Миколенко arrow

Эвертон сообщил, на какой период выбыл Миколенко

30 апреля 2024 18:09
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Эвертон сообщил, на какой период выбыл Миколенко
Защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский левый защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко прошел все обследования после полученной травмы в матче с "Ливерпулем". По их итогу врачи вынесли вердикт по срокам восстановления футболиста.

Официальное сообщение по срокам восстановления Миколенко "Эвертон" опубликовал в соцсетях.

Читайте также:

На сколько выбыл Миколенко

По информации "Эвертона", Миколенко надорвал связки голеностопа. Из-за этого повреждения защитник пропустит остаток сезона.

Единственной радостной новость в этой ситуации является то, что украинцу не нужна операция.

"Мы можем подтвердить, что Виталий Миколенко получил травму связок голеностопного сустава во время мерсисайдского дерби на прошлой неделе.

Виталий прошел осмотр у специалиста, показавшего, что операция ему не нужна. Однако он не будет доступен для "Эвертона" до конца сезона", — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что восстановление Миколенко займет приблизительно шесть недель и позволит ему выступить за сборную Украины на чемпионате Европы-2024.

Миколенко в текущем сезоне в 34 матчах забил два мяча. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 28 млн евро.

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

футбол
Сборная Украины по футболу
Эвертон
Виталий Миколенко
Евро-2024 по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри