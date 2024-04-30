Эвертон сообщил, на какой период выбыл Миколенко

Защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко. Фото: УАФ

Украинский левый защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко прошел все обследования после полученной травмы в матче с "Ливерпулем". По их итогу врачи вынесли вердикт по срокам восстановления футболиста.

Официальное сообщение по срокам восстановления Миколенко "Эвертон" опубликовал в соцсетях.

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We can confirm Vitalii Mykolenko suffered an ankle ligament injury during last week's Merseyside derby.



Vitalii has been assessed by a specialist, who revealed he will not require surgery. However, he will not be available for #EFC for the remainder of the season. 🔵 — Everton (@Everton) April 30, 2024

На сколько выбыл Миколенко

По информации "Эвертона", Миколенко надорвал связки голеностопа. Из-за этого повреждения защитник пропустит остаток сезона.

Единственной радостной новость в этой ситуации является то, что украинцу не нужна операция.

"Мы можем подтвердить, что Виталий Миколенко получил травму связок голеностопного сустава во время мерсисайдского дерби на прошлой неделе.

Виталий прошел осмотр у специалиста, показавшего, что операция ему не нужна. Однако он не будет доступен для "Эвертона" до конца сезона", — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что восстановление Миколенко займет приблизительно шесть недель и позволит ему выступить за сборную Украины на чемпионате Европы-2024.

Миколенко в текущем сезоне в 34 матчах забил два мяча. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 28 млн евро.

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