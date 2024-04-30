Миколенко рассказал, сыграет ли на Евро-2024

Виталий Миколенко перед матчем "Эвертона". Фото: instagram.com/mikola_16/

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал результаты обследования после травмы. Защитник опроверг информацию о том, что может не сыграть на чемпионате Европы в Германии.

Миколенко на своей странице в Instagram рассказал, когда снова сможет выйти на футбольное поле.

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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил тяжелую травму в одном из матчей за "Эвертон" в Премьер-лиге. Этот эпизод произошел еще в первом тайме, но молодой футболист доиграл до перерыва того поединка.

Миколенко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/mikola_16/

Миколенко на Евро-2024

Медицинский штаб "Эвертона" был обеспокоен характером травмы игрока. Врачи подозревали разрыв связок колена у защитника. Его отправили на повторное обследование в Лондон, и уже на следующий день Миколенко сообщил хорошие новости.

Виталий подтвердил, что ему не потребуется операция. Он сможет восстановиться без хирургического вмешательства. Через шесть недель Миколенко должен вернуться на поле. Это означает, что защитник сыграет на Евро-2024. Украинец поблагодарил болельщиков за поддержку и призвал их не волноваться.

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