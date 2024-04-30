Миколенко розповів, чи зіграє на Євро-2024

Віталій Миколенко перед матчем "Евертона". Фото: instagram.com/mikola_16/

Футболіст збірної України Віталій Миколенко прокоментував результати обстеження після травми. Захисник спростував інформацію про те, що може не зіграти на чемпіонаті Європи у Німеччині.

Миколенко на своїй сторінці в Instagram розповів, коли знову зможе вийти на футбольне поле.

Читайте також:

Захисник збірної України Віталій Миколенко зазнав важкої травми в одному з матчів за "Евертон" у Прем'єр-лізі. Цей епізод стався ще у першому таймі, але молодий футболіст дограв до перерви того поєдинку.

Миколенко у складі збірної України. Фото: instagram.com/mikola_16/

Миколенко на Євро-2024

Медичний штаб "Евертона" стурбувався характером травми гравця. Лікарі підозрювали розрив зв'язок коліна у захисника. Його відправили на повторне обстеження до Лондона, і вже наступного дня Миколенко повідомив добрі новини.

Віталій підтвердив, що йому не потрібна операція. Він зможе відновитись без хірургічного втручання. За шість тижнів Миколенко має повернутися на поле. Це означає, що захисник зіграє на Євро-2024. Українець подякував уболівальникам за підтримку та закликав їх не хвилюватися.

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря.

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.