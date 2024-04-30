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Миколенко розповів, чи зіграє на Євро-2024

30 квітня 2024 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко розповів, чи зіграє на Євро-2024
Віталій Миколенко перед матчем "Евертона". Фото: instagram.com/mikola_16/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної України Віталій Миколенко прокоментував результати обстеження після травми. Захисник спростував інформацію про те, що може не зіграти на чемпіонаті Європи у Німеччині.

Миколенко на своїй сторінці в Instagram розповів, коли знову зможе вийти на футбольне поле.

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Захисник збірної України Віталій Миколенко зазнав важкої травми в одному з матчів за "Евертон" у Прем'єр-лізі. Цей епізод стався ще у першому таймі, але молодий футболіст дограв до перерви того поєдинку.

Віталій Миколенко розповів, коли повернеться на поле
Миколенко у складі збірної України. Фото: instagram.com/mikola_16/

Миколенко на Євро-2024

Медичний штаб "Евертона" стурбувався характером травми гравця. Лікарі підозрювали розрив зв'язок коліна у захисника. Його відправили на повторне обстеження до Лондона, і вже наступного дня Миколенко повідомив добрі новини.

Віталій підтвердив, що йому не потрібна операція. Він зможе відновитись без хірургічного втручання. За шість тижнів Миколенко має повернутися на поле. Це означає, що захисник зіграє на Євро-2024. Українець подякував уболівальникам за підтримку та закликав їх не хвилюватися.

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Збірна України з футболу
Евертон
Віталій Миколенко
Євро-2024

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