Вболівальник "Селтіка" загинув на трасі після матчу з "Хартс"

Джон Бернс. Фото: скриншот

У Шотландії сталася трагедія з уболівальником "Селтіка". Фанат загинув після матчу свого улюбленого клубу з "Хартс".

Сталася трагедія через переплутаний автобус, повідомив портал The Mirror.

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Джон Бернс. Фото: The Mirror

Як загинув уболівальник "Селтіка"

Після матчу "Селтіка" проти "Хартс", який пройшов 14 вересня, 22-річний Джон Бернс сів не у свій автобус. Коли фанат зрозумів, що сів не у свій автобус, його висадили на трасі M6 недалеко від Карлайла.

Після того, як уболівальника висадили з автобуса, його насмерть збив автомобіль. У загиблого залишилися дівчина та син.

Група вболівальників "Селтіка" закликала зробити хвилину оплесків на 23-й хвилині наступного матчу проти "Слована" з Братислави, який відбудеться на стадіоні "Селтік Парк".

Також вболівальники "Селтіка" та інші футбольні фанати активно висловлюють співчуття сім'ї Джона, який незабаром мав відзначити своє 23-річчя.

У неділю мати Джона та його дівчина розмістили у соцмережах повідомлення про те, що він не повернувся додому після суботнього матчу. Його востаннє бачили, коли він виходив із автобуса біля Карлайла на трасі M6. У нього не було грошей, телефон був відключений, і його дуже хвилювалася, тому що це було не схоже на нього.

Поліція Камбрії підтвердила, що смертельна пригода сталася 14 вересня біля 42-го з'їзду на трасі M6 близько 20:05. Дорогу було закрито на 12 годин, коли на місці працювали поліція, медики та дорожні служби.

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