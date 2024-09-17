Болельщик "Селтика" погиб на трассе после матча с "Хартс"

Джон Бернс. Фото: скриншот

В Шотландии случилась трагедия с болельщиком "Селтика". Фанат погиб после матча своего любимого клуба с "Хартс".

Случилась трагедия из-за перепутанного автобуса, сообщил портал The Mirror.

Читайте также:

Джон Бернс. Фото: The Mirror

Как погиб болельщик "Селтика"

После матча "Селтика" против "Хартс", который прошел 14 сентября, 22-летний Джон Бернс сел не в свой автобус. Когда фанат понял, что сел не в свой автобус, то его высадили на трассе M6 недалеко от Карлайла.

После того как болельщика высадили из автобуса, его сбил автомобиль. У погибшего остались девушка и сын.

Группа болельщиков "Селтика" призвала сделать минуту аплодисментов на 23-й минуте следующего матча против "Слована" из Братиславы, который состоится на стадионе "Селтик Парк".

Болельщики "Селтика" и другие футбольные фанаты активно выражают соболезнования семье Джона, который вскоре должен был отметить свое 23-летие.

В воскресенье мать Джона и его девушка разместили в соцсетях сообщения о том, что он не вернулся домой после субботнего матча. Его последний раз видели, когда он выходил из автобуса возле Карлайла на трассе M6. У него не было денег, телефон был отключён, и его семья очень волновалась, так как это было на него не похоже.

Полиция Камбрии подтвердила, что смертельное происшествие произошло 14 сентября возле 42-го съезда на трассе M6 около 20:05. Дорога была закрыта на 12 часов, когда на месте работали полиция, медики и дорожные службы.

Напомним, девушка звезды "Динамо" осталась без одежды, пытаясь заманить подписчиков — фото.

Мудрик может перейти в клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник сборной Украины получил тяжелую травму.

Вацко назвал нового Забарного в киевском "Динамо".

Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с "Реалом".