Фанати Роми та Лаціо влаштували масову бійку — відео інциденту

Зіткнення фанів Роми та Лаціо. Фото: Gazzeta della Sport

Напередодні римського дербі фанати "Роми" та "Лаціо" влаштували масову сутичку в центрі міста в районі стадіона "Стадіо Олімпіко". Не обійшлося без затримань.

Відповідне відео з’явилося в Твітері каналу TuttoMercatoWeb, передає Новини.LIVE.

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Фанати двох клубів виплеснули взаємну ненависть неподалік Стадіо Олімпіко. Поліції вдалося запобігти кровопролиттю, коли два натовпи фанатів загальною чисельністю понад 300 людей перетнулися. У справу пішли фаєри та петарди.

A poche ore dal derby, scontri nella zona dell’Olimpico tra tifosi di #Roma e #Lazio. La polizia ha separato i due gruppi anche con l’uso dei lacrimogeni: le immagini. pic.twitter.com/ITaHCsQ5ZC — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 6, 2024

Поліція втрутилася, щоб розділити дві групи, навіть застосувавши сльозогінний газ. 41-річного фаната "Роми" було заарештовано поліцейськими округу Понте Мільвіо.

Пошкодження зазнав поліцейський

Правоохоронці зафіксували все на відео та деталі вже вивчаються для виявлення подальших винуватців. У ході втручання було вилучено каски, які використовувалися для можливого введення в оману, біти, палиці та викрутки.

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