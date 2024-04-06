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Фанати Роми та Лаціо влаштували масову бійку — відео інциденту

6 квітня 2024 17:34
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Фанати Роми та Лаціо влаштували масову бійку — відео інциденту
Зіткнення фанів Роми та Лаціо. Фото: Gazzeta della Sport
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Напередодні римського дербі фанати "Роми" та "Лаціо" влаштували масову сутичку в центрі міста в районі стадіона "Стадіо Олімпіко". Не обійшлося без затримань.

Відповідне відео з’явилося в Твітері каналу TuttoMercatoWeb, передає Новини.LIVE.

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Коли грають "Рома" та "Лаціо" напруження у столиці Італії відчувається задовго до початку матчу. Так й сталося ще по обіді, майже за 7 годин до гри.

Фанати двох клубів виплеснули взаємну ненависть неподалік Стадіо Олімпіко. Поліції вдалося запобігти кровопролиттю, коли два натовпи фанатів загальною чисельністю понад 300 людей перетнулися. У справу пішли фаєри та петарди.

Поліція втрутилася, щоб розділити дві групи, навіть застосувавши сльозогінний газ. 41-річного фаната "Роми" було заарештовано поліцейськими округу Понте Мільвіо.

Пошкодження зазнав поліцейський

Правоохоронці зафіксували все на відео та деталі вже вивчаються для виявлення подальших винуватців. У ході втручання було вилучено каски, які використовувалися для можливого введення в оману, біти, палиці та викрутки. 

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Серія А
Рома
Лаціо
ультрас

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