Фанати Роми та Лаціо влаштували масову бійку — відео інциденту
Напередодні римського дербі фанати "Роми" та "Лаціо" влаштували масову сутичку в центрі міста в районі стадіона "Стадіо Олімпіко". Не обійшлося без затримань.
Відповідне відео з’явилося в Твітері каналу TuttoMercatoWeb, передає Новини.LIVE.
Коли грають "Рома" та "Лаціо" напруження у столиці Італії відчувається задовго до початку матчу. Так й сталося ще по обіді, майже за 7 годин до гри.
Фанати двох клубів виплеснули взаємну ненависть неподалік Стадіо Олімпіко. Поліції вдалося запобігти кровопролиттю, коли два натовпи фанатів загальною чисельністю понад 300 людей перетнулися. У справу пішли фаєри та петарди.
A poche ore dal derby, scontri nella zona dell’Olimpico tra tifosi di #Roma e #Lazio. La polizia ha separato i due gruppi anche con l’uso dei lacrimogeni: le immagini. pic.twitter.com/ITaHCsQ5ZC— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 6, 2024
Поліція втрутилася, щоб розділити дві групи, навіть застосувавши сльозогінний газ. 41-річного фаната "Роми" було заарештовано поліцейськими округу Понте Мільвіо.
Пошкодження зазнав поліцейський
Правоохоронці зафіксували все на відео та деталі вже вивчаються для виявлення подальших винуватців. У ході втручання було вилучено каски, які використовувалися для можливого введення в оману, біти, палиці та викрутки.
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