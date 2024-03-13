Мірослав Клозе очолить один із своїх колишніх клубів
Колишній форвард збірної Німеччини Мірослав Клозе може стати головним тренером у відомому клубі. Німець став кандидатом на посаду наставника римського "Лаціо".
Саме у складі "орлів" Клозе завершив кар'єру футболіста, нагадує Tutto Mercato.
Керівництво римського "Лаціо" вирішило розлучитися з головним тренером Мауріціо Саррі. За підсумками 28 турів "орли" посідають лише дев'яте місце у турнірній таблиці. Це не відповідає амбіціям столичної команди. Однак вибір нового наставника "Лаціо" дивує.
Клозе повернеться до Риму
Згідно з інформацією італійських журналістів, чемпіон світу з футболу-2014 Мірослав Клозе веде переговори з "Лаціо", і найближчим часом сторони погодять деталі контракту. Його буде укладено терміном до кінця сезону з можливістю подальшої пролонгації.
Клозе виступав за "Лаціо" з 2011 до 2016 року, допоміг команді виграти Кубок Італії. Але він відоміший за матчами за мюнхенську "Баварію", з якою форвард неодноразово ставав чемпіоном Німеччини.
Свій тренерський шлях німець теж почав у "Баварії" як асистент наставника. Після цього він очолив скромний австрійський "Альтах", звідки його звільнили навесні 2023 року.
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