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Мірослав Клозе очолить один із своїх колишніх клубів

13 березня 2024 18:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мірослав Клозе очолить один із своїх колишніх клубів
Мірослав Клозе із Кубком чемпіона світу. Фото: instagram.com/miroslav_klose/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної Німеччини Мірослав Клозе може стати головним тренером у відомому клубі. Німець став кандидатом на посаду наставника римського "Лаціо".

Саме у складі "орлів" Клозе завершив кар'єру футболіста, нагадує Tutto Mercato.

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Керівництво римського "Лаціо" вирішило розлучитися з головним тренером Мауріціо Саррі. За підсумками 28 турів "орли" посідають лише дев'яте місце у турнірній таблиці. Це не відповідає амбіціям столичної команди. Однак вибір нового наставника "Лаціо" дивує.

Клозе та Мюллер
Мірослав Клозе та Томас Мюллер. Фото: instagram.com/miroslav_klose/

Клозе повернеться до Риму

Згідно з інформацією італійських журналістів, чемпіон світу з футболу-2014 Мірослав Клозе веде переговори з "Лаціо", і найближчим часом сторони погодять деталі контракту. Його буде укладено терміном до кінця сезону з можливістю подальшої пролонгації.

Мирослав Клозе
Мірослав Клозе із дружиною. Фото: instagram.com/miroslav_klose/

Клозе виступав за "Лаціо" з 2011 до 2016 року, допоміг команді виграти Кубок Італії. Але він відоміший за матчами за мюнхенську "Баварію", з якою форвард неодноразово ставав чемпіоном Німеччини.

Свій тренерський шлях німець теж почав у "Баварії" як асистент наставника. Після цього він очолив скромний австрійський "Альтах", звідки його звільнили навесні 2023 року.

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спорт
футбол
тренер
Лаціо
Мірослав Клозе

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