Мирослав Клозе возглавит один из своих бывших клубов

Мирослав Клозе с Кубком чемпиона мира. Фото: instagram.com/miroslav_klose/

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе может стать главным тренером в известном клубе. Немец стал кандидатом на пост наставника римского "Лацио".

Именно в составе "орлов" Клозе завершил карьеру футболиста, напоминает Tutto Mercato.

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Руководство римского "Лацио" приняло решение расстаться с главным тренером Маурицио Сарри. По итогам 28 туров "орлы" занимают только девятое место в турнирной таблице. Это не соответствует амбициям столичной команды. Однако выбор нового наставника "Лацио" удивляет.

Мирослав Клозе и Томас Мюллер. Фото: instagram.com/miroslav_klose/

Клозе вернется в Рим

Согласно информации итальянских журналистов, чемпион мира по футболу-2014 Мирослав Клозе ведет переговоры с "Лацио", и в ближайшее время стороны согласуют детали контракта. Он будет заключен сроком до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.

Мирослав Клозе с женой. Фото: instagram.com/miroslav_klose/

Клозе выступал за "Лацио" с 2011 по 2016 годы, помог команде выиграть Кубок Италии. Но он более известен по матчам за мюнхенскую "Баварию", с которой форвард неоднократно становился чемпионом Германии.

Свой тренерский опыт немец тоже начал в "Баварии" в качестве ассистента наставника. После этого он возглавил скромный австрийский "Альтах", откуда был уволен весной 2023 года.

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