Фанаты Ромы и Лацио устроили массовую драку — видео инцидента

Столкновение фанов Ромы и Лацио. Фото: Gazzeta della Sport

В преддверии римского дерби фанаты "Ромы" и "Лацио" устроили массовую стычку в центре города в районе стадиона "Стадио Олимпико". Не обошлось без задержаний.

Ответное видео появилось в Твиттере канала TuttoMercatoWeb, передает Новини.LIVE.

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Фанаты двух клубов выплеснули взаимную ненависть недалеко от Стадио Олимпико. Полиции удалось предотвратить кровопролитие, когда две толпы фанатов общей численностью более 300 человек пересеклись. В дело пошли файеры и петарды.

Почти or dal derby, scontri nella zona dell'Olimpico tra tifosi di #Roma и #Lazio . La polizia ha separato и due gruppi anche con el uso dei lacrimogeni: le immagini. pic.twitter.com/ITaHCsQ5ZC - TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) Апр 6, 2024

Полиция вмешалась, чтобы разделить две группы, даже применив слезоточивый газ. 41-летний фанат "Ромы" был арестован полицейским округом Понте Мильвио.

Повреждение получил полицейский

Стражи порядка зафиксировали все на видео и детали уже изучаются для выявления дальнейших виновников. В ходе вмешательства были изъяты каски, которые использовались для возможного введения в заблуждение, биты, палки и отвертки.

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