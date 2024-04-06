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Фанаты Ромы и Лацио устроили массовую драку — видео инцидента

6 апреля 2024 17:34
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Фанаты Ромы и Лацио устроили массовую драку — видео инцидента
Столкновение фанов Ромы и Лацио. Фото: Gazzeta della Sport
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В преддверии римского дерби фанаты "Ромы" и "Лацио" устроили массовую стычку в центре города в районе стадиона "Стадио Олимпико". Не обошлось без задержаний.

Ответное видео появилось в Твиттере канала TuttoMercatoWeb, передает Новини.LIVE.

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Когда играют "Рома" и "Лацио", напряжение в столице Италии чувствуется задолго до начала матча. Так и произошло еще после обеда, почти за 7 часов до игры.

Фанаты двух клубов выплеснули взаимную ненависть недалеко от Стадио Олимпико. Полиции удалось предотвратить кровопролитие, когда две толпы фанатов общей численностью более 300 человек пересеклись. В дело пошли файеры и петарды.

Полиция вмешалась, чтобы разделить две группы, даже применив слезоточивый газ. 41-летний фанат "Ромы" был арестован полицейским округом Понте Мильвио.

Повреждение получил полицейский

Стражи порядка зафиксировали все на видео и детали уже изучаются для выявления дальнейших виновников. В ходе вмешательства были изъяты каски, которые использовались для возможного введения в заблуждение, биты, палки и отвертки.

В ходе столкновений агент мобильного отдела Неаполя получил травму косточки из-за взрыва бумажной бомбы.

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.

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Серия А
Рома
Лацио
ультрас

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