Фаріон назвала примітивними та убогими вірші Усика
Колишня народна депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон має тривалий конфлікт з абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком. Цього разу професорці не сподобалися вірші спортсмена.
Про це Фаріон розповіла в інтервʼю порталу Sport-Express.ua.
Фаріон не подобаються рими у віршах Усика
За словами Фаріон, в Усика погане римування і якщо його творчість називати віршами, то це ображає всіх справжніх поетів.
"Він не пише вірші, а віршомазить. Тому не ображайте справжніх поетів. Те, що робить Усик, — це примітивне, убоге і нікчемне римування", — сказала Фаріон.
Мовознавиця зазначила, що не могла не прокоментувати творчість Усика, оскільки той, начебто, "вилив на неї багато багна".
Також Фаріон заявила, що примириться з Усиком, якщо той попросить вибачення у неї та у держави й плюне в лице священникам церкви, в яку ходить.
"Служити московським попам — це гірше, ніж ракети, які кожного дня і ночі летять на Україну. Це ті люди, які полонили душу, а якщо душа в полоні, то тіло не має жодного значення. Це покійник у відпустці", — заявила Фаріон.
Також Фаріон зазначила, що не може підтримувати психічно хворого Усика, оскільки той знищує українську державу та ще й звертається до неї, використовуючи брутальну лексику.
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