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Фарион назвала примитивными и убогими стихи Усика

28 мая 2024 14:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Фарион назвала примитивными и убогими стихи Усика
Бывшая нардепка Ирина Фарион. Фото: facebook.com/farioniryna
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший народный депутат и языковед Ирина Фарион имеет длительный конфликт с абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком. На этот раз профессору не понравились стихи спортсмена.

Об этом Фарион рассказала в интервью порталу Sport-Express.ua.

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Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Фарион не нравятся рифмы в стихах Усика

По словам Фарион, у Усика плохая рифма и если его творчество называть стихами, то это оскорбляет всех настоящих поэтов.

"Он не пишет стихи, а стихотворит. Поэтому не оскорбляйте настоящих поэтов. То, что делает Усик — это примитивное, убогое и ничтожное рифмовка", — сказала Фарион.

Языковед отметила, что не могла не прокомментировать творчество Усика, поскольку тот, вроде бы, "вылил на него много грязи".

Также Фарион заявила, что примирится с Усиком, если тот попросит прощения у нее и у государства и плюнет в лицо священникам церкви, в которую ходит.

"Служить московским попам — это хуже, чем ракеты, которые каждый день и ночью летят на Украину. Это те люди, которые пленили душу, а если душа в плену, то тело не имеет никакого значения. Это покойник в отпуске", — заявила Фарион.

Также Фарион отметила, что не может поддерживать психически больного Усика, поскольку тот уничтожает украинское государство и обращается к нему, используя брутальную лексику.

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