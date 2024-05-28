Фарион назвала примитивными и убогими стихи Усика
Бывший народный депутат и языковед Ирина Фарион имеет длительный конфликт с абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком. На этот раз профессору не понравились стихи спортсмена.
Об этом Фарион рассказала в интервью порталу Sport-Express.ua.
Фарион не нравятся рифмы в стихах Усика
По словам Фарион, у Усика плохая рифма и если его творчество называть стихами, то это оскорбляет всех настоящих поэтов.
"Он не пишет стихи, а стихотворит. Поэтому не оскорбляйте настоящих поэтов. То, что делает Усик — это примитивное, убогое и ничтожное рифмовка", — сказала Фарион.
Языковед отметила, что не могла не прокомментировать творчество Усика, поскольку тот, вроде бы, "вылил на него много грязи".
Также Фарион заявила, что примирится с Усиком, если тот попросит прощения у нее и у государства и плюнет в лицо священникам церкви, в которую ходит.
"Служить московским попам — это хуже, чем ракеты, которые каждый день и ночью летят на Украину. Это те люди, которые пленили душу, а если душа в плену, то тело не имеет никакого значения. Это покойник в отпуске", — заявила Фарион.
Также Фарион отметила, что не может поддерживать психически больного Усика, поскольку тот уничтожает украинское государство и обращается к нему, используя брутальную лексику.
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