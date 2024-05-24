Усик после боя с Фьюри улетел в Испанию — он уехал не отдыхать

Александр Усик в академии дзюдо. Фото: скриншот

После поединка против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик не стал задерживаться на Ближнем Востоке. Украинский боксер решил повидаться со своими детьми.

Сыновья украинского боксера живут с бабушкой в Испании, о чем сам украинец ранее сообщал в комментариях СМИ, передает портал Новини.LIVE.

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После боя с Фьюри Усик полетел в Испанию, чтобы встретиться со своими сыновьями Кириллом и Михаилом, которые проживают в Марбелье.

После приезда в Марбелью Александр посетил академию дзюдо, где тренируются сыновья.

Интересно, что у Усиков-младших очень известный в Украине тренер Иван Васильчук, который до полномасштабной войны активно вел свой блог на YouTube.

В академии дзюдо Васильчука Усика встретили не только воспитанники, которые в основном представляют украинскую диаспору, но и их родители. Александру подарили цветы, пообщались с ним и он провел раздачу автографов.

Усик раздает автографы в академии дзюдо. Фото: скриншот

Вероятно, что после Марбельи Усик в ближайшее время посетит Украину, где живут его жена и дочери.

Отметим, что Усик стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с четырьмя чемпионскими поясами WBC, WBA, IBF, WBO. Последним бесспорным чемпионом, но с тремя титулами, в 1999 году был легендарный Леннокс Льюис.

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